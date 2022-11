“Christmas Fest”: partita la vendita dei biglietti per i concerti natalizi dei Neri per Caso e di Karima al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme

È partita la prevendita per gli speciali concerti natalizi dei Neri per Caso e di Karima al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, previsti per domenica 18 dicembre alle ore 18:30 e giovedì 22 dicembre alle ore 21:00, nell’ambito del “Christmas Fest", un evento organizzato dall’Associazione Culturale lametina Art-Music&Co presieduta da Giusy Leone.

La prima serata prevede il concerto "Natale per Caso" degli originalissimi Neri per Caso, il celebre gruppo “a cappella” specializzato nel canto corale senza strumenti.

Al Teatro Grandinetti Ciro Caravano, Gonzalo Caravano, Domenico Pablo "Mimì" Caravano, Mario Crescenzo, Massimo de Divitiis, Daniele Blaquier, daranno prova della loro straordinaria capacità di fondere le loro voci, sullo stile di alcune grandi formazioni internazionali come gli statunitensi Manhattan Transfer e gli israeliani The Voca People, eseguendo in particolare alcune delle più note e amate carols natalizie. In scaletta canti natalizi noti in tutto il mondo, come: Jingle Bells, Oh, Happy Day, White Christmas, Happy Xmas di John Lennon & Yoko Ono, i canti tradizionali We Wish You A Merry Christmas e God Rest You Merry Gentlemen, ecc. Numerosi i riconoscimenti internazionali ricevuti dal gruppo, tra cui il prestigioso premio "Miglior disco a cappella europeo" della Contemporary A Cappella Recording Awards statunitense.

La seconda serata prevede il concerto dal titolo "Karima Xmas" di Karima con Piero Frassi al pianoforte, Gabriele Evangelista al basso e Bernardo Guerra alla batteria. Karima porterà in scena con la sua voce straordinaria un repertorio dedicato alle canzoni natalizie arrangiate in modo originale, incluse nell’album in uscita proprio il prossimo 1 dicembre. Karima Ammar, è una delle voci femminili più belle e raffinate del panorama musicale internazionale. Il suo primo album, dal titolo "Karima", è stato registrato nel 2010 a Los Angeles con la direzione di Burt Bacharach, di cui ha anche inciso la raccolta dei più grandi successi. Nello stesso anno è stata chiamata ad aprire i concerti di Whitney Houston, riconoscimento alle sue straordinarie qualità artistiche e vocali. Il concerto di Karima scelto per il “Christmas Fest” è un viaggio nel repertorio natalizio mondiale tra jazz, soul e gospel. Si va dai successi del sodalizio tra Burt Bacharach e Dionne Warwick, come Close to You, I Say a Little Prayer, That’s What Friends Are For, Waiting for Charlie, a celebri canzoni natalizie statunitensi, come Santa Claus Is Coming to Town, Have Yourself A Merry Little Christmas, The Christmas Songe Let It Snow, fino a due brani di Steve Wonder, Can’t Help It interpretata pure da Michael Jackson e la ballata soul Lately.

Il “Christmas Fest” sosterrà la campagna dell’ “Associazione Susan G. Komen” per la lotta al tumore al seno. La delegazione regionale guidata dalla presidente Francesca Graziano riceverà una donazione sull’incasso e sarà presente in teatro con un suo stand informativo. Previsto anche il coinvolgimento di studenti con l’elaborazione di auguri e disegni esposti nel foyer del teatro. I biglietti per assistere ai due eventi sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti Ticketone (Lamezia: Uffici Art-Music&Co, corso G. Nicotera n. 237) al costo di € 17,50 per platea e palchi e di € 12,50 per la galleria, compresi diritti di prevendita. Tutte le informazioni sono disponibili allo 0968441888.