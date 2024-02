“CIAO – Rassegna LUCIO DALLA, per le forme innovative di musica e creatività”: decretate le nomination per l'assegnazione dei Ballerini Dalla 2024 della 2ª edizione in programma il 4 e il 5 marzo a Bologna.

Dopo il successo della prima edizione dello scorso marzo, si terrà a Bologna il 4 e il 5 marzo 2024 la 2ª edizione di “CIAO - Rassegna LUCIO DALLA, per le forme innovative di musica e creatività”.

Ad accogliere l’evento sarà anche quest’anno il Teatro Celebrazioni di Bologna, per una serata speciale di musica, nuove idee e nuovi progetti, dedicata al grande artista, che si svolgerà il 4 marzo 2024.

Durante la giornata del 5 marzo, invece, sarà la Casa di Lucio ad aprire le sue porte alla Rassegna accogliendo gli artisti che verranno premiati con il prestigioso Ballerino Dalla 2024 che si incontreranno e si racconteranno immersi nell’energia del mondo di Lucio, nei suoi interessi e nelle sue passioni che la casa in cui per tanto tempo ha vissuto e lavorato ricorda e restituisce.

Anche quest’anno, la Rassegna dedicata a Lucio Dalla e alla sua straordinaria capacità di visione e di innovazione, assegnerà cinque riconoscimenti agli artisti e ai creativi che, in una delle diverse categorie, hanno manifestato maggiore apertura mentale, chiave innovativa e trasversalità attraverso attività, opere o progetti che abbiano una matrice sperimentale eppure pop, simile a quella che ha guidato la lunga e straordinaria carriera di Lucio, portando nuovo valore alla musica italiana.

Di seguito i selezionati per le NOMINATION 2024 per le 5 Categorie:

ARTISTA

Baustelle

Calcutta

Daniela Pes

Lucio Corsi

Nu Genea

CANZONE

Amarsi come i cani di Giovanni Truppi

Il bene nel male di Madame

L'uomo nello specchio di Daniele Silvestri e Fulminacci

Ragazzo di destra di Colapesce Dimartino

Tango di Tananai

PRODUCER/TALENT SCOUT

Dardust

Jacopo Incani (Iosonouncane)

Niccolò Contessa

Okgiorgio

Zef

COLONNA SONORA

La mia terra (Palazzina Laf) di Diodato

La vita bugiarda degli adulti di Enzo Avitabile

La vita com'è (Il più bel secolo della mia vita) di Brunori Sas

Sei in un paese meraviglioso di Giancane

Ti chiami Diabolik di Calibro 35 ft Alan Sorrenti

PROGETTO

DallAmeriCaruso. Il concerto perduto

Felicitazioni! dei CCCP

Hasta Siempre Mercedes di Simona Molinari

Marrageddon di Marracash

Una cosetta così di Ghemon

I 5 vincitori saranno scelti attraverso la votazione di un selezionato numero di giornalisti e operatori culturali maggiormente rilevanti ed attenti alle continue evoluzioni dell’attuale scena musicale italiana, circa 150 professioniste e professionisti che hanno partecipato anche alla definizione delle nomination.

I 5 vincitori verranno premiati con il Ballerino Dalla, disegnato dall’artista Mauro Balletti e ispirato al testo del brano Balla balla ballerino e che rappresenta una figura in una posizione di danza, poggiata “su una tavola fra due montagne”. Simboleggia le sfide, le insidie e le difficoltà che ogni nuovo artista si trova ad affrontare all’inizio del suo percorso nel complicato tentativo di affrancare la sua unicità presso il pubblico.

Oltre ad assegnare i 5 prestigiosi Ballerini Dalla, la Rassegna ha indetto “CIAO Contest. La musica di domani” , iniziativa realizzata con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea” e dedicata a giovani artisti e producer emergenti under 35 con l’intento di individuare, far conoscere, valorizzare e premiare le più interessanti progettualità musicali non ancora emerse.

Per l’edizione 2024 di “CIAO Rassegna Lucio Dalla per le forme innovative di musica e creatività”, oltre a selezionare i nuovi vincitori di “CIAO Contest. La musica di domani”, l’iniziativa offrirà la possibilità di esibirsi sul palco del Teatro Celebrazioni anche ai vincitori e agli artisti che nell’edizione precedente hanno ricevuto le valutazioni più alte da parte della giuria nelle categorie “canzone” e “producer”.

C’è ancora tempo fino al 10 gennaio 2024 per iscriversi al contest CIAO Contest. La musica di domani, compilando il form sul sito luciodallaciao.icompany.it.

L’iscrizione è gratuita.

Due le SEZIONI di “CIAO Contest. La musica di domani”:

Sezione Artista: le artiste e gli artisti partecipanti potranno candidare un brano scritto e interpretato da loro, senza vincolo di genere.

Sezione Producer: le produttrici e i produttori artistici partecipanti potranno candidare un brano interamente arrangiato da loro, senza vincolo di genere.

Vincitori del Ballerino Dalla nella prima edizione della Rassegna, organizzata in occasione dell’80° compleanno di Lucio Dalla sono stati Cesare Cremonini, Mara Sattei, Luché, Colapesce Dimartino e BIAS, premiati da Pierdavide Carone, Iskra Menarini, Valerio Baroncini, Maurizio Biancani e Stella Caracchi, ciascuno portatore di un ricordo, di un racconto o di un omaggio all’artista cui l’iniziativa è dedicata.

RIVIVI QUI LE EMOZIONI DELLA PRIMA EDIZIONE

>> https://www.youtube.com/watch?v=-k5SR1urA08 <<

L’evento, ideato da Pressing Line e iCompany e da quest’ultima realizzato con la direzione artistica di Massimo Bonelli, è promosso da Fondazione Lucio Dalla in collaborazione con il Comune di Bologna e realizzato grazie a Banca di Bologna che si conferma Main Sponsor dell’iniziativa di cui è Media Partner QN Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Luce!).

Partner e Sponsor: SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori | Nuovo IMAIE | Caffè Guglielmo | Industria Cable | Fonoprint | CO.TA.BO.