Circoncisione: tragedia a Monterotondo, muore bimbo

MONTEROTONDO, 23 DICEMBRE - Tragedia a Monterotondo dove un bimbo di due anni e' morto a seguito di un intervento di circoncisione rituale. Il fratellino gemello, anch'esso sottoposto all'intervento, e' grave ed e' ricoverato al Sant'Andrea. Il dramma si e' compiuto in una famiglia che ha eseguito la pratica sui suoi due figli. Il presunto medico, anch'esso nigeriano, e' stato arrestato. Secondo una prima ricostruzione la pratica e' stata eseguito prima su un bimbo e poi sull'altro. Quando le condizioni dei due sono apparse gravi e' scattato l'allarme ed e' stato allertato il 118. Per uno dei bimbi non c'e' stato piu' niente da fare perche' aveva gia' perso molto sangue. La polizia indaga sulla vicenda.