"Città di Marcellinara": inviata la richiesta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il Sindaco Vittorio Scerbo: ”Un momento storico per la nostra comunità ricca di storia, cultura e tradizioni”

Marcellinara compie un importante passo verso il riconoscimento della sua identità storica e culturale: il Sindaco Vittorio Scerbo ha ufficialmente inviato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la richiesta per la concessione del titolo onorifico di "Città".

L’istanza, già approvata dal Consiglio Comunale, sottolinea il ruolo strategico e culturale che Marcellinara ha ricoperto nei secoli, grazie alla sua posizione geografica unica e al suo straordinario patrimonio storico, artistico e naturalistico.

Il conferimento del titolo di "Città", previsto da Testo unico degli enti locali – si legge nella richiesta - rappresenterebbe un prestigioso attestato istituzionale, capace di rafforzare il senso di appartenenza della comunità marcellinarese e di valorizzare ulteriormente il territorio.

La candidatura di Marcellinara a Capitale Italiana della Cultura 2026, negli anni scorsi, ha voluto soprattutto dimostrare il forte impegno dell’Amministrazione nella promozione della cultura e della storia locale.

La relazione, presentata a supporto della richiesta di concessione del titolo di "Città di Marcellinara", mette in luce i molteplici elementi che caratterizzano e distinguono questo territorio sotto il profilo storico, geografico, culturale e sociale.

Marcellinara sorge nel punto più stretto della Penisola, a cavallo della Sella omonima che separa il Mar Ionio dal Mar Tirreno. Questo crocevia ha avuto un ruolo strategico nei secoli ed è al centro di studi storici e geografici che ne attestano l’importanza.

Il "Campanile di Marcellinara", concetto coniato dall'antropologo Ernesto De Martino, conferisce a Marcellinara una rilevanza ed una riconoscibilità internazionale, trasformandola in un simbolo di identità culturale locale capace di orientare la percezione del mondo circostante.

La rievocazione storica dell'Eccidio di Marcellinara del 4 luglio 1806, riconosciuta dal ministero della cultura, rappresenta un'importante testimonianza del valore civico della libertà dei popoli, riaffermando la memoria della resistenza contro ogni forma di violenza e oppressione.

Sottolineato il grande patrimonio paesaggistico presente, come i Calanchi e le grotte carsiche, e la storica tradizione agricola, produttiva e industriale, che la portò, nella metà degli anni Ottanta, ad essere già premiata dalla Presidenza della Repubblica come "Uno dei Cento Comuni della Piccola Grande Italia".

"Abbiamo scelto di avanzare questa richiesta - ha dichiarato il Sindaco Vittorio Scerbo - con grande senso di responsabilità: è un importante momento storico per la nostra comunità, ricca di storia, cultura e tradizioni. Il titolo di 'Città' non è solo un riconoscimento istituzionale, ma un simbolo di identità e appartenenza, nonché un'opportunità di crescita per il nostro territorio.

Desidero esprimere la nostra più sincera gratitudine al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’esemplare servizio che rende alla nostra Nazione: la sua guida autorevole, il suo alto senso delle istituzioni e la sua vicinanza ai territori sono stati, in questi dieci anni di mandato, e continuano ad essere un riferimento imprescindibile per tutti gli italiani. Confidiamo nella sua sensibilità e attenzione verso questa richiesta, certi che Marcellinara meriti questo importante riconoscimento."