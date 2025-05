Cittadella-Brescia, attimi di apprensione al Tombolato: malore sugli spalti, ritardato il calcio d’inizio

CITTADELLA – Momenti di forte apprensione allo stadio Tombolato poco prima dell'inizio del match tra Cittadella e Brescia, gara valida per la 36ª giornata del campionato di Serie B.

Un tifoso del Cittadella ha accusato un grave malore sugli spalti, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi e la chiamata dell’elisoccorso per il trasporto urgente in ospedale.

Le squadre, che si trovavano sul campo per il riscaldamento, sono state fatte rientrare negli spogliatoi.

Gli spalti sono rimasti avvolti in un silenzio surreale, mentre i sanitari prestavano le cure al tifoso.

Fortissima la preoccupazione tra i presenti, con la gara che è stata inevitabilmente posticipata.

Aggiornamento – Le condizioni del tifoso sono state stabilizzate e l’elisoccorso ha lasciato lo stadio: la partita tra Cittadella e Brescia inizierà tra pochi minuti, dopo un breve riscaldamento delle squadre.

Prima del fischio d’inizio verrà osservato anche un minuto di silenzio in memoria di Giovanni Scudiero, figura storica della tifoseria granata, scomparso nei giorni scorsi all’età di 42 anni.

Le formazioni ufficiali

Entrambe le squadre si giocano un pezzo di salvezza, trovandosi appaiate a 35 punti, con il Cosenza fanalino di coda poco più sotto.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Capradossi, Pavan, Carissoni; Palmieri, Casolari, Tronchin; Desogus; Okwonkwo, Pandolfi.

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Besaggio; Galazzi; Moncini, Borrelli.

Lo stato di forma

I padroni di casa attraversano un momento difficile con due sconfitte consecutive e appena due punti nelle ultime sei gare.

Non sorride neppure il Brescia, che ha ottenuto un solo pareggio nelle ultime tre giornate.

Un vero e proprio crocevia salvezza, con punti pesantissimi in palio.

La direzione arbitrale

Dirige l’incontro Pezzuto, con Margani e Vigile come assistenti.

Il quarto uomo è Vailati, mentre al VAR operano Mazzoleni e Miele.

Una serata cominciata con attimi di paura, ma che ora può finalmente lasciare spazio al calcio giocato, con l’auspicio che il tifoso colpito da malore possa ristabilirsi al più presto.