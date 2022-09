Come giocare in sicurezza: dall’autorizzazione ADM alla black list

Si parla spesso di gioco sicuro, soprattutto perché in questo settore il web è ancora per certi versi considerato ricco di pericoli. In verità, rispetto a qualche anno fa le cose sono cambiate per molti aspetti. Si è posta una maggiore attenzione alla tutela dei giocatori che decidono di investire il proprio denaro nei giochi in rete, che oggi sono fruibili anche attraverso le app su smartphone e tablet.

Ad aver fatto la differenza in questa direzione è stata l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, anche detta oggi ADM. L’ente si è, infatti, adoperato per mettere al bando i siti non sicuri e classificare come affidabili quelli che invece lo sono. Attraverso un controllo rigido e la verifica delle segnalazioni inviate dagli utenti, è riuscita, infatti, a stilare persino una lista nera di tutti i portali privi di garanzie.

La lista si aggiorna continuamente, soprattutto se pensiamo che tra marzo 2019 e marzo 2020 i siti oscurati sono stati 8.886,176. La black list è, inoltre, sempre consultabile proprio sul sito dell’ADM, mentre i portali da essa autorizzati sono contrassegnati dal suo logo. Anche noi possiamo contrastare l’illegalità se ci imbattiamo in un portale sospetto. In tal caso è possibile inviare una segnalazione all’indirizzo: monopoli.segnalazionesiti@adm.gov.it.

Ricordiamo anche che giocare in sicurezza vuol dire assicurarsi che i siti di intrattenimento affidabili, oltre a non essere presenti nella black list, possiedano il riferimento alla partita iva. Per tutelarsi ulteriormente è possibile ricorrere anche ad un altro strumento molto utile, che proprio il web ci offre. Stiamo parlando dei siti che ospitano recensioni e fanno comparazione tra i vari portali con lo scopo di fornire informazioni su regole, offerte e ogni altro dettaglio possa essere utile all’utente per capirne di più.

Un ruolo cruciale in questa missione viene svolto da Bonuspercasino.com, che mette a confronto portali, tipi di bonus e giochi, rendendo l’utente molto più consapevole della sua scelta. Il carattere informativo di questo portale ha una grande valenza per vincere la diffidenza verso i giochi online e divertirsi senza la paura di essere derubati. La chiarezza espositiva e l’approccio intuitivo fanno il resto.

Va da sé che i siti non sicuri non hanno alcuna licenza, né presentano un regolamento chiaro o un servizio di assistenza. I metodi di pagamento sono spesso limitati e non sicuri, così come le promozioni spropositate. Inoltre, non vi è nessuna garanzia del fatto che il meccanismo di gioco non sia truccato.

Giocare su un sito illegale comporta, però, anche altri problemi per il giocatore che partecipa. Questo arriva a rischiare una multa che può andare dai 51,00 ai 516,00 euro o addirittura essere penalizzato con 3 mesi di reclusione. Ecco perché è consigliabile, prima di addentrarsi in questo mondo, effettuare una ricerca che possa schiarirci le idee e aiutarci anche a scegliere la soluzione più adatta e sicura. Il divertimento senza rischi è decisamente più divertente!