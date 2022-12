Come la pandemia ha cambiato il settore del dating online

Nel 2020 le vite di tutti noi sono cambiate in modo radicale. Purtroppo, abbiamo dovuto affrontare una calamità come la pandemia, che si è diffusa in tutto il mondo e ha creato molteplici difficoltà. Qualsiasi settore ne ha risentito in qualche modo, in modo particolare nel momento in cui i divieti e le zone rosse impedivano anche solamente di uscire di casa.

Regole stringenti e molto dure, necessarie per poter affrontare un nemico sconosciuto che si stava diffondendo a macchia d'olio, che hanno modificato un gran numero di attività e di abitudini. Anche in ambito sociale le conseguenze sono state notevoli, che intanto è diventato lo strumento più utilizzato per qualsiasi tipo di richiesta.

Le relazioni sociali sono cambiate

È chiaro che nel campo delle relazioni sociali si è dovuti andare alla ricerca di nuovi sistemi per poter comunicare senza entrare in stretto contatto. La pandemia ha portato con sé un gran numero di conseguenze piuttosto dure e negative. Ad esempio, nel corso dei primi mesi, non si poteva nemmeno uscire con gli amici, così come tante coppie che non convivevano sono rimaste separate.

Molto più semplicemente, anche conoscere delle nuove persone diventava un’impresa impossibile in ambito sociale. Per questo motivo, la necessità di interagire e instaurare dei rapporti, sia di amicizia che a livello amoroso e sentimentale, ha dovuto evolversi e sfruttare molto di più le tecnologie attualmente a disposizione.

La crescita delle app di dating

Non è affatto un caso che, nel corso degli ultimi mesi, è stata registrata una vera e propria impennata in riferimento alle iscrizioni alle varie app di dating che sono presenti sul web. Testimonianza perfetta di questo trend sono stati i dati fatti registrare da due app come Tinder e Bumble, che sono cresciuta in misura impressionante. Di conseguenza, pure il tempo trascorso su queste app di dating da parte degli utenti è aumentato in misura proporzionale al fatto di non poter più uscire di casa. Come si può facilmente intuire, anche l’uso dei social network come mezzo per comunicare e conoscere nuove persone è diventato sempre più frequente.

La trasformazione dei rapporti sociali

Non c’è ombra di dubbio che ci troviamo di fronte a un fenomeno che ha cambiato il modo di relazionarsi e di vivere i rapporti sociali. Se una volta si invitava una persona a prendere insieme un caffè per farsi una chiacchierata e cominciare a conoscersi meglio, ora le cose sono cambiate notevolmente, dal momento che le prime chiacchierate avvengono sfruttando le app di dating oppure le varie piattaforme social presenti.

Nel corso degli ultimi tempi, tra le altre cose, un altro trend sembra stagliarsi all’orizzonte. Ovvero, è cresciuto in misura importante il numero di persone che sembra essere sempre più interessato rispetto alla ricerca di relazioni di carattere stabili e non tanto di incontri occasionali. Per questo motivo, insomma, si può affermare tranquillamente come il web e le app di dating siano il mezzo ormai standard per provare a conoscere e a incontrare l’amore della propria vita.

È facile notare ormai come le varie conoscenze con le persone con cui si approccia sui social piuttosto che sulle varie app di dating, si approfondiscono sempre sugli stessi mezzi. Insomma, questi mezzi non sono più uno strumento di transizione che avrebbe poi inevitabilmente portato alla fase di conoscenza “di persona”. Al giorno d’oggi, infatti, tutto si verifica sempre in ambito virtuale. Il discorso è riferito alla ricerca di relazioni in ambito sentimentale, ma vale assolutamente anche per quanto concerne la ricerca di nuovi amici.