Come pagare le bollette online

La tecnologia oggi ci permette di fare tantissime cose direttamente con i propri dispositivi senza dover uscire di casa, compreso pagare le bollette online e le altre incombenze. Specialmente in un contesto come quello attuale dove limitare le uscite è sicuramente un bene, è consigliabile sfruttare gli innumerevoli vantaggi che internet è in grado di offrire. Pagare una bolletta online è semplice, uno dei metodi più intuitivi è quello di collegarsi al sito web ufficiale del soggetto nei cui confronti dovrà essere effettuato il pagamento (ad esempio il fornitore di servizi idrici, gas, energia elettrica etc.) ed effettuare la registrazione nel sistema inserendo i propri dati personali. Una volta conclusa tale registrazione sarà possibile effettuare il login inserendo la propria password e il proprio nome utente e procedere al pagamento.

Ulteriori modalità di pagamento online delle bollette

Un’altra modalità mediante la quale è possibile porre in essere il pagamento delle bollette online è il RID bancario, ovvero il cosiddetto Rapporto Interbancario Diretto. Sostanzialmente si tratta di una sorta di delega concessa al proprio istituto di credito che lo autorizza a pagare le bollette direttamente dal proprio conto dotato di codice IBAN. Tuttavia, tale modalità di pagamento non può essere utilizzata da chiunque, per concedere il RID è necessario infatti possedere un conto corrente bancario. Ecco alcune indicazioni per chi vuole conoscere come pagare bollette online senza avere un servizio di internet banking con la propria banca: alcuni siti offrono la possibilità di effettuare il pagamento delle bollette da casa, in pochi click, dopo aver effettuato una veloce registrazione al sito e aver inserito i dati relativi alla bolletta da pagare. Ovviamente la tariffa aggiuntiva da corrispondere per poter fruire del servizio di pagamento telematico varia a seconda della piattaforma utilizzata.

Pagamento delle bollette tramite Home Banking

L’home banking è molto simile al RID bancario ma il pagamento non avviene in modo automatico. Con questa modalità di pagamento online infatti è necessario comunque collegarsi al sito ufficiale del proprio istituto di credito, effettuare il login e collegarsi nell’apposita area dedicata alla clientela. Dall’Area Clienti è possibile effettuare il pagamento di qualsiasi bolletta (energia elettrica, gas, acqua). Una volta effettuato il login occorre selezionare la sezione dei bollettini e compilare tutti i campi previsti. Successivamente è necessario inserire il codice identificativo della fornitura, manualmente o mediante la lettura del codice a barre tramite fotocamera.

Pagare le bollette online tramite applicazioni

Negli store ufficiali esistono anche applicazioni che permettono di effettuare il pagamento delle bollette. Per effettuare il pagamento tramite applicazione è necessario effettuare innanzitutto il download, ovviamente la scelta dell’app varia a seconda della bolletta. Ad esempio, per poter pagare una semplice bolletta della luce è possibile scaricare l’applicazione di Poste Italiane (disponibile sia su Android che su iOS). Una volta installata è necessario effettuare la registrazione inserendo i propri dati personali e procedere successivamente al pagamento mediante la propria carta di credito/debito/ prepagata.