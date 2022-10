Commemorazione dei defunti. I servizi aggiuntivi messi a disposizione dall'AMC. Ecco il dettaglio orari

L'Amc Spa, la società che gestisce il trasporto pubblico per il comune di Catanzaro, comunica che in occasione della Commemorazione dei Defunti, nei giorni 1 e 2 novembre 2022, oltre le corse ordinarie, riportate sull’orario in vigore, ha programmato, di concerto con l'Amministrazione Comunale, un servizio aggiuntivo messo a disposizione per raggiungere più agevolmente i cimiteri urbani del capoluogo.

Per i dettagli si può consultare il sito amcspa.it

Martedì 01 novembre 2022

Cimitero Catanzaro centro:

A N D A T A:

Funicolare valle –via Milelli – via Acri- viadotto Kennedy – via Pascali – Via Schipani - Cimitero:

7.25 - 7.50 - 8.35 - 9.10 - 9.40 - 9.55 - 10.40 - 11.00 - 11.45 - 12.25 - 12.35 - 13.00 - 13.45 - 14.15 - 14.45 - 15.50 - 16.00 - 16.55

R I T O R N O:

Cimitero - via Piave - via Milelli - Funicolare Valle:

8.00 – 8.30 - 9.10 – 9.30 - 10.10 – 10.30 - 11.15 – 11.35 - 12.15 – 12.50 – 13.05 – 13.35 – 14.05 – 14.35 – 15.05 - 16.30 – 16.45 – 17.25

Cimitero Gagliano:

Partenza dal capolinea di Mater Domini (piazzale mercato rionale):

Mater Domini – via Campanella – Cimitero - Capolinea Gagliano - Cimitero – Via T. Campanella – Mater Domini:

Il servizio si effettua dalle ore 07.30 alle ore 17.00, con corse ogni 30 (trenta) minuti.

Cimitero quartiere marinaro di Catanzaro:

A N D A T A (partenza dal Terminal Giovino):

Giovino - area Teti - via Caprera - bivio Giovino - viale Crotone - p.zza Garibaldi - bivio Nalini - Cimitero:

08.20 – 09.20 – 10.20 – 11.20 – 12.20 - 12.50 – 13.50 – 14.50 – 15.50 – 16.50

R I T O R N O (partenza dal cimitero del quartiere marinaro di Catanzaro):

Cimitero - bivio Nalini - p.zza Garibaldi - viale Crotone - bivio Giovino - via Caprera - Giovino:

08.50 – 09.50 – 10.50 – 11.50 - 12.50 – 13.20 – 14.20 – 15.20 – 16.20 – 17.10

Cimitero S. Maria:

Percorso: Via Molise - Via S. Maria – piazza S. Maria – Via Zarapoti - Cimitero e Ritorno.

Il servizio si effettua dalle ore 07.30 alle ore 17.25, con corse consecutive.

Mercoledì 02 novembre 2022

Cimitero Catanzaro centro:

Corse ordinarie linea CIRCOLARE NORD

Cimitero Gagliano:

Il servizio sarà Garantito dalle linee urbane 5 e 6 mediante le fermate presenti su via T. Campanella, nei pressi dell’ingresso del Cimitero.

Cimitero quartiere marinaro di Catanzaro:

A N D A T A: Partenza dal capolinea del quartiere marinaro:

Giovino - area Teti - via Caprera - bivio Giovino - viale Crotone - p.zza Garibaldi - bivio Nalini - Cimitero:

08.20 – 09.20 – 10.20 – 11.20 – 12.20 - 12.50 – 13.50 – 14.50 – 15.50 – 16.50

R I T O R N O: Partenza dal cimitero del quartiere marinaro:

Cimitero - bivio Nalini - p.zza Garibaldi - viale Crotone - bivio Giovino - via Caprera - Giovino:

08.50 – 09.50 – 10.50 – 11.50 - 12.50 – 13.20 – 14.20 – 15.20 – 16.20 – 17.10

Cimitero S. Maria:

Percorso: Via Molise - Via S. Maria – piazza S. Maria – Via Zarapoti - Cimitero e Ritorno.

Il servizio si effettua dalle ore 07.30 alle ore 17.10, con corse ogni 20 minuti.