New Generation Racing in gran numero alla Luzzi-Sambucina

Nata con la passione delle corse, la scuderia New Generation Racing a distanza di anni continua a far numeri positivi e questa volta la stessa, si presenterà in massa alla 28^ Luzzi - Sambucina. La gara in provincia di Cosenza valida per il CIVM Sud e per il Campionato Italiano Bicilindriche, si svolgerà dal 17 al 19 Maggio. Saranno 17 i piloti "targati" NGR con una presenza diffusa nelle varie categorie.

Nelle Bicilindriche, confermata la nutrita pattuglia che è stata di scena a Fasano.

Ci sarà Angelo Mercuri, che forte della vittoria di Erice e Fasano, cercherà di confermarsi anche nella gara Luzzese a bordo della sua sempre fedele Fiat 500.

Sempre nel gruppo 5 si riproporrà Luigi D'Aprea, che avrà voglia di crescere e confermare i buoni riscontri con la sua Fiat 500.

Nel gruppo 2 risponderanno presente i Lametini Gianfranco Mercuri e Giuseppe Torcasio su Fiat 126 ed i piloti Catanzaresi Antonio Ferragina e Luca L'Arocca su Fiat 500. Anche loro venderanno cara la pelle, alla ricerca di un risultato soddisfacente.

Nelle Racing Start saranno due i piloti al via con Giovanni Marchio che vorrà riscattare su Peugeot 106 lo Slalom del Pollino. Sempre su Peugeot 106 debutterà in salita il giovane Francesco Pio Santise, con il giovane Catanzarese che dopo il precedente approccio con gli slalom, proverà a dire la sua anche in questa esperienza. Entrambe le macchine correranno in classe 1400.

Nelle Racing Start Plus, ci sarà un altro debutto in salita con il giovane pilota di Catanzaro Alberto De Gregorio, che su Peugeot 106 di classe 1400 vorrà far bene, ma soprattutto vorrà imparare in una disciplina che affronterà per la prima volta. Sempre in 1400, prenderà il via l'esperto pilota di Catanzaro Gianluca Rodino con la Peugeot 106 che fino allo scorso anno l'abbiamo vista imporsi in quel che fu il CIVM, con prestazioni di altissimo spessore che portarono alla vittoria della coppa di classe.

Nelle 1600, sarà al via il pilota Lametino Luca Miceli che promette battaglia con la sua Citroen Saxo.

Nel gruppo N-S, Domenico Marchio si presenta con la sua Peugeot 106 e le sue intenzioni saranno quelle di puntare ad un ottimo risultato, confermando tra l'altro le grandi prestazioni in classe 1600 nelle ultime uscite.

Tra le A/S, gara di casa e di benvenuto nella scuderia per la "new entry" Giulio Molinaro con quest'ultimo che vorrà far bene a "casa sua" e con le sue capacità sarà sicuramente in grado di portare la sua Peugeot 106 di classe 1600 a risultati concreti.

Tra le 2000, risponde presente l'esperienza fatta pilota, con Saverio Scerbo che porterà allo start la sua veloce Renault Clio.

In E1 Italia, punta al risultato di rilievo Domenico Rotella che sulla Renault 5 GT Turbo di E1 1600 T, si presenterà in gara con la solita voglia di lottare per il massimo riscontro.

Nelle E2SC, Alfredo Mancaruso sale a bordo di una Radical SR4 di classe 1400, lasciando momentaneamente la sua Peugeot 205 e anche in questa occasione, cercherà di esprimersi al meglio.

Nelle E2SS, Paola Almirante Nicola salirà su un altro prototipo e affronterà questa nuova esperienza sulla Wolf Thunder GB 08 di classe 1000.

Il programma della manifestazione prevede le verifiche di rito al venerdì, con due manches di prova al sabato e altre due salite di gara nella giornata di domenica.





New Generation Racing