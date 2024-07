Catanzaro. Maggio dell’Arte, il programma del 17 maggio 2024: su Corso Mazzini isola pedonale

CATANZARO - Ritorna per il weekend “Maggio dell’arte”, il festival culturale organizzato dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti, il Conservatorio Statale di Musica “Tchaikovsky”, il Liceo artistico “De Nobili” e il Comune di Pentone.

Dopo le ottime prove dei giorni scorsi, “Maggio dell’Arte” torna il 17 maggio 2024 nel quartiere Santa Maria. Dalle ore 10.00, presso la Scuola Mattia Preti, si terrà la Perfomance Tableau vivant di quadri di Caravaggio, Mattia Preti e altri autori a cura del Liceo Artistico “De Nobili” e con musiche del Conservatorio. Inoltre, anche il workshop a cura dell’Accademia di Belle Arti con il pianista Davide Greco.



Nel pomeriggio del 17 maggio, in Piazzetta della Libertà, nel centro storico: esposizioni artistiche a cura di “Divercity” ed accompagnamento musicale del Conservatorio con il pianista Daniele Di Maria; Notte bianca al Conservatorio - Palazzo Stella.

Si ricorda che, come già annunciato nelle scorse settimane, il 17 maggio è istituita l’Isola pedonale da piazza Grimaldi a piazza Cavour dalle ore 16.00 alle 21.30. La funicolare sarà in funzione fino alle 23.45.

Mentre al Museo Marca, in via Turco, si terrà MICROSPAZIO vs MACROSPAZIO con Christine Loir e “I fumetti noir incontrano la moda” con Alessio Fortunato a cura dell’Accademia di Belle Arti.

“Maggio dell’Arte” è un progetto che punta a valorizzare il territorio e le sue espressioni artistiche, promuovendo la cultura e la partecipazione attiva dei cittadini. Le iniziative proseguiranno fino al 26 maggio 2024.