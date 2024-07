Calcio la Juventus trionfa in coppa Italia: Vlahovic stende l'Atalanta i Commenti

ROMA - Un gol di Vlahovic regala ai bianconeri la quindicesima Coppa Italia in una serata di emozioni e grande calcio all'Olimpico di Roma.

Roma, Stadio Olimpico - Una serata indimenticabile per la Juventus che, con un gol di Dusan Vlahovic, si aggiudica la sua quindicesima Coppa Italia battendo l'Atalanta per 1-0. La partita, combattuta e intensa, ha visto i bianconeri trionfare al termine di 90 minuti di pura passione calcistica.

Il Gol della Vittoria

L'inizio del match è stato esplosivo per la Juventus. Dopo soli 5 minuti, Andrea Cambiaso inventa un filtrante perfetto per Dusan Vlahovic, che, resistendo alla marcatura avversaria, scarica un destro potente in rete, facendo esplodere di gioia la tifoseria bianconera presente all'Olimpico. La partita continua con un'Atalanta mai doma, che tenta in tutti i modi di pareggiare, ma trova un muro invalicabile nella difesa juventina, guidata da un superlativo Danilo.

Il commento di John Elkann

John Elkann, presidente di Stellantis, Ferrari e Exor, ha espresso la sua felicità:

> "È bellissimo vincere la Coppa Italia, tornare a Roma ed essere qui questa sera. Sono felice per i giovani della Juventus che non avevano ancora mai vinto. Questa vittoria è un bel momento per il club e un traguardo molto importante. Guardiamo al futuro con ottimismo e speranza grazie ai nostri giovani straordinari."

Le parole di Allegri

L'allenatore Massimiliano Allegri ha elogiato la prestazione della squadra:

> "Era una serata importante, giocare una finale è sempre meraviglioso. È una vittoria di squadra. Non era facile e sono molto contento per i ragazzi, hanno lavorato duro e regalato una gioia alla società e ai tifosi. Questa vittoria è merito di tutti, dimostrando ancora una volta il DNA vincente della Juventus."

I protagonisti

Anche i giocatori hanno condiviso la loro gioia e riflessioni sulla partita e sulla stagione. Dusan Vlahovic ha sottolineato:

> "Ringrazio tutti per il sostegno. Sappiamo cosa abbiamo fatto quest'anno e le difficoltà che abbiamo superato. Ora penso già a come vincere altri trofei l'anno prossimo, perché questo è il DNA della Juventus."

Danilo ha parlato delle difficoltà superate:

> "Le difficoltà danno molti insegnamenti. Abbiamo avuto tanti alti e bassi ultimamente, ma alla fine siamo riusciti a portare il trofeo al museo della Juventus con coraggio e attenzione ai dettagli."

Federico Chiesa, tornato protagonista dopo un grave infortunio proprio all'Olimpico, ha dichiarato:

> "Prima di una finale c'è sempre tensione, ma ora c’è grande felicità. Vedere i tifosi della Juventus che ci spingevano è un ricordo che porterò sempre con me."

Una partita da ricordare

La Juventus ha mostrato grande organizzazione e spirito di squadra per tutta la partita, resistendo agli attacchi dell'Atalanta e cercando il gol in contropiede. La determinazione e la coesione del gruppo hanno portato alla conquista di un trofeo importante, confermando ancora una volta la vocazione vincente del club torinese.

Il tuturo

Con questa vittoria, la Juventus guarda al futuro con ottimismo, consapevole delle proprie capacità e del talento dei giovani che stanno emergendo. La Coppa Italia è solo un altro passo verso nuovi successi e conquiste.

Un finale di stagione che riaccende la passione dei tifosi e mette in evidenza la resilienza e la forza della squadra.