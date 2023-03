Complimenti all'US Catanzaro 1929 per la promozione: una vittoria per la città e la sua storia calcistica

Esprimo, a nome personale e dell’associazione Antica Congrega Tre Colli, al Presidente dell’US Catanzaro 1929 Ing. Floriano Noto, unitamente ai suoi fratelli - Dott. Desiderio e Dott. Luigi, i complimenti per lo straordinario traguardo sportivo raggiunto. Una promozione di categoria tanto desiderata nel corso di diversi anni, che riproietta il Catanzaro Calcio nella serie che merita, per tradizione e storia, grazie ad una proprietà e una gestione particolarmente “solida” e illuminata.



I complimenti vanno doverosamente estesi a tutta la dirigenza societaria, all’allenatore e ai calciatori, questi ultimi artefici sul campo di un'impresa memorabile per numeri statistici. Sono convinto che il calcio nella nostra città non sia mai stato soltanto uno sport, ma un tratto quasi identitario, una passione viscerale.



E’ una questione di fede. Una città, la nostra, che ha storicamente visto nella propria squadra una sorta di “rifugio” della propria anima, un’ancora di sicurezza in una quotidianità non sempre smagliante. Con la vittoria di domenica scorsa si è scritta una pagina di storia, che ha registrato chiaramente una voglia di riscatto. Un riscatto sociale oltre che sportivo.



Affermo tutto questo, da rappresentante di un’associazione, che annovera tra i suoi “onorari” il campione Massimo Palanca, autentica bandiera di una città appassionata e desiderosa di riscatto.

Spero, quindi, che tutto ciò sia l’inizio di un percorso sportivo (e non solo) che possa segnare il passo verso obiettivi ambiziosi, che sia trainante verso successi a diverso e largo spettro, in coerenza con la storia e la tradizione di un intero capoluogo di Regione.

Francesco Bianco - Presidente Antica Congrega Tre Colli