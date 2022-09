Comunali: 22 e 23 novembre al voto Casabona e Crucoli. Enti sono stati sciolti per mafia nel novembre 2018.

CROTONE, 24 OTT - Sono Casabona e Crucoli i centri della provincia di Crotone dove stamattina sono state presentate le liste per le elezioni comunali straordinarie del 22 e 23 novembre prossimi riservate ai comuni i cui consigli sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose.

A Casabona la sfida per la carica di sindaco sarà tra Domenico Cambria, 65 anni già dirigente del Sert di Crotone, che guida la lista civica 'Il bene in Comune', e Francesco Seminario, 49 anni, già sindaco di Casabona dal 1999 al 2009 supportato dalla lista 'Ripartiamo'.

A Crucoli, invece, in corsa ci sono, con la lista 'Insieme si può', Domenico Vulcano, 39 anni istruttore direttivo presso il Comune di Crotone, già sindaco fino al 2018, e Giovanni Librandi, ingegnere di 48 anni e consigliere comunale fino al 2018, che guida la lista civica 'Rinascita e cambiamento'.

I consigli comunali di Casabona e Crucoli sono stati sciolti nel novembre del 2018 in seguito all'operazione Stige condotta dalla Dda di Catanzaro.