Comunali: Ecco il live delle sezioni scrutinate in Sardegna

CAGLIARI, 17 GIUGNO - Aumenta il vantaggio del candidato del centrodestra a Cagliari, con 133 sezioni scrutinate su 174: Paolo Truzzo è avanti con il 50,72% (25.345 voti) contro il 47,20 dei voti per l'avversaria di centrosinistra Francesca Ghirra (23.586 voti). Solo il 2,08% per il terzo candidato, Angelo Cremone, dei 'Verdes' (1.040 voti). Se fossero confermate queste percentuali, non ci sarebbe neanche bisogno del ballottaggio. A Sassari, con 54 sezioni scrutinate su 136, è invece in vantaggio il candidato del centrosinistra, Mariano Giovanni Agostino Brianda, con il 33,52%, seguito di misura da quello sostenuto da un gruppo di liste civiche, Gian Vittorio Campus (31,01%). Il candidato del centrodestra, Mariolino Andria, è al terzo posto, con il 16,78%.

Quando sono state scrutinate 82 sezioni su 136, alle elezioni comunali di Sassari è in testa il candidato sindaco del centrosinistra, Mariano Brianda, magistrato, con il 33,86% delle preferenze, seguito dall'ex parlamentare Nanni Campus (30,63%), alla guida di cinque liste civiche, mentre il candidato del centrodestra, Mariolino Brianda, si attesta al 16,23% e quello del M5s, Maurilio Murru, al 14,57%. Si andrà, dunque, al ballottaggio.

Ad Alghero, invece, vince il centrodestra. Non è ancora ufficiale perché mancano tre sezioni (50 su 53) ma il candidato sindaco Mario Conoci è saldamente in testa da inizio scrutinio con il 53,03% dei voti. Sconfitto il sindaco uscente Mario Bruno del centrosinistra (31,98%), mentre il candidato del M5s, Roberto Ferrara, si ferma al 14,98%.

Quando mancano solo 15 sezioni da scrutinare, alle elezioni comunali di Cagliari resiste in testa il candidato sindaco del centrodestra Paolo Truzzu con il 50,47%, mentre la candidata del centrosinistra, Francesca Ghirra

si attesta al 47,47%. Il terzo candidato, Angelo Cremone (lista Verdes), è al 2,06%. L'affluenza finale è stata del 51,71%.

Comunali: Conoci (centrodestra) nuovo sindaco di Alghero



Mario Conoci (Partito Sardo d'Azione) è il nuovo sindaco di Alghero. Il candidato del centrodestra, con il 53,1% delle preferenze, ha sconfitto il sindaco uscente Mario Bruno del centrosinistra, che si è fermato al 31,9%, mentre il candidato del Movimento 5 stelle, Roberto Ferrara, ha ottenuto il 14,98%. Ad Alghero l'affluenza è stata del 58,6%, in calo rispetto alle precedenti amministrative (63,9).



