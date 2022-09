Comunali: Lamezia, decadono Sindaco e Consiglio. Tar annulla voto 4 sezioni. Disposta trasmissione atti a Procura

CATANZARO, 11 DIC - Decade l'Amministrazione comunale di Lamezia Terme. E' la conseguenza della sentenza con la quale il Tar della Calabria ha accolto parzialmente il ricorso presentato dagli ex candidati a sindaco Silvio Zizza (difeso dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti) e Massimo Cristiano (difeso dall'avvocato Armando Chirumbolo).



Il Tar, in particolare, ha annullato il verbale dell'Ufficio elettorale centrale del 5 e 9 dicembre 2019 di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e alla carica di consiglieri comunali. Secondo i giudici amministrativi sono "illegittime le operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni 2, 44, 73 e 78", nelle quali, dunque, si dovrà tornare a votare. Il Tar ha anche disposto che la sentenza e gli atti del giudizio siano trasmessi alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme per gli accertamenti di natura penale relativi alla regolarità della consultazione amministrativa.