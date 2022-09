Comunali: Limbadi fotografa scheda con voto, denunciata

LIMBADI (VV), 21 SET - Fotografa la scheda elettorale nella cabina con il suo smartphone, i componenti della sezione se ne accorgono e fanno intervenire i carabinieri in servizio a presidio del seggio.

È successo ieri nel tardo pomeriggio a Limbadi, dove sono in corso le elezioni per la nomina del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Protagonista una donna di nazionalità romena ma da tempo residente nel piccolo centro del Vibonese che ora ora rispondere di un reato che la legge punisce con l'arresto da 3 mesi a 6 mesi di reclusione e l'ammenda da 300 euro a 1000 euro. Il seggio in questione è nella scuola elementare della frazione Caroni. (Immagine di repertorio)