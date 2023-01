comune di Amantea, località Coreca, chiusura SS18 causa caduta massi, intervento dei Vvf

CS: comune di Amantea, località Coreca, chiusura SS 18 - causa caduta massi. Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Cosenza è intervenuta questa notte per caduta massi in prossimità della galleria di coreca nel comune di Amantea. Giunti sul posto si constatavano alcuni massi, già presenti sulla sede stradale, evidenziando una instabilità del versante con pericolo per la circolazione stradale. Si provvedeva alla chiusura della carreggiata della SS18. Il transito sulla SS18 rimasto interrotto in entrambe le direzioni nel tratto tra Campora e Amantea sino al termine delle operazioni di soccorso.





Sempre nella notte, nel comune di Nocera Terinese, chiusura strada provinciale 163 per smottamento in atto. Intervento della squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che ha rilevato un movimento terroso con interessamento della sede stradale. Il tratto interessato (collegamento tra la litoranea ed il centro di Nocera Terinese) è stato chiuso al traffico in attesa che vengano effettuati i lavori di messa in sicurezza necessari. (Foto archivio)