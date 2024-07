Nuoto acque libere Sardegna: il 9 maggio 2024 si presenta la Coppa del Mondo di Golfo Aranci

CAGLIARI, 8 MAGGIO 2024 - La svolta internazionale del nuoto in Sardegna passa attraverso l’ottimo filtro del Comitato sardo FIN che grazie alle abilità diplomatiche del suo presidente Danilo Russu riesce a creare sintonie durature e mai statiche. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e la riconferma di Golfo Aranci, unica in Italia a comparire negli annali della Coppa del Mondo in acque libere fa capire quanto siano alti i livelli di interlocuzione. E non a caso la Regione Sardegna, la Federnuoto e la municipalità figarese partecipano attivamente alla buona riuscita della manifestazione

Nella nota località balneare gallurese tra il 24 e il 25 maggio si riverseranno almeno quattrocento persone tra atleti, tecnici, giudici, volontari e giornalisti: trovare una stanza in alberghi e residence in quei giorni sarà un’impresa.

Di questo e tantissimi altri argomenti che ruotano attorno alla tappa di Coppa del Mondo nell’isola si parlerà nel corso della conferenza stampa che si terrà a Cagliari, nella sala riunioni dell’Assessorato regionale del Turismo, in viale Trieste 105 (sesto piano). Illustreranno l’iniziativa l'assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu, il presidente del CONI Sardegna Bruno Perra, il coordinatore tecnico della Nazionale Italiana di Fondo Stefano Rubaudo, il presidente del Comitato FIN Sardegna Danilo Russu, la presidente dell’Acquatic Team Freedom Silvia Fioravanti.

World Acquatics

Coppa del mondo nuoto in acque libere

24 – 25 maggio 2024– Tappa di Golfo Aranci

CONFERENZA STAMPA

GIOVEDI 9 MAGGIO 2024 h. 11:00

Sala riunioni Assessorato regionale Turismo (piano VI) – viale Trieste 105 – CAGLIARI





Nella foto il preidente FIN Sardegna Danilo Russu (Foto Andrea Chiaramida)