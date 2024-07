Questura di Catanzaro: rilascio Passaporti in tempi più rapidi, i dettagli

Per migliorare il servizio all’utenza ed agevolare il cittadino nello svolgimento degli adempimenti correlati al rilascio del Passaporto, la Questura di Catanzaro ha adottato una serie di iniziative volte a rendere più celere il rilascio dello stesso con un ampliamento degli orari di apertura ed un incremento del personale addetto all’Ufficio Passaporti di Catanzaro e di Lamezia Terme.

La richiesta di passaporto è effettuata accedendo ad “Agenda passaporto”, il servizio online realizzato dalla Polizia di Stato che, consente di scegliere il giorno e l'ora dell’appuntamento. La piattaforma Agenda online, già in uso per la prenotazione da remoto, è stata implementata con un ulteriore planner denominato Agenda prioritaria, un nuovo canale di prenotazioni utilizzabile da coloro che hanno la necessità documentata di partire entro trenta giorni per motivi di lavoro, salute, studio o turismo e non hanno trovato una data utile per presentare l’istanza attraverso l’Agenda ordinaria.

Inoltre, oltre ad aver implementato il numero complessivo degli appuntamenti disponibili, sono aumentate anche le giornate di apertura al pubblico degli sportelli. In particolare, l’Ufficio Passaporti della Questura di Catanzaro, e quello del Commissariato di Lamezia Terme saranno aperti anche nel pomeriggio, rispettivamente nelle giornate di mercoledì e giovedì.

La Questura di Catanzaro ha altresì predisposto l’impiego del personale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato – A.N.P.S. di Catanzaro, per fornire informazioni utili e curare l'accoglienza dell'utenza.

Nel dettaglio

L’Ufficio Passaporti della sede centrale della Questura di Catanzaro, sita in piazza Cavour nr. 2, amplia il servizio al cittadino, con un’ulteriore apertura pomeridiana dello sportello, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 di ogni mercoledì.

Restano invariati gli altri giorni ed orari di ricezione del pubblico dell’Ufficio Passaporti, consultabili sul sito web della Questura di Catanzaro al link https://questure.poliziadistato.it/servizio/orari/5730dc9d16b87789603296

ed al link https://questure.poliziadistato.it/it/Catanzaro/articolo/5730dd7c18817066217501 della pagina che contiene anche informazioni sugli sportelli Passaporti del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme e del Commissariato di Catanzaro Lido.

Il cittadino che necessita del Passaporto può richiedere l'appuntamento prenotandosi on line nel sistema dell’Agenda Elettronica, sul sito della Polizia di Stato al link https://passaportonline.poliziadistato.it/ indicando l’Ufficio di P.S., il giorno e l’ora desiderati;

ogni prenotazione è nominativa ed è valida per una singola istanza di rilascio di passaporto, ogni utente potrà prenotare fino a 3 diversi appuntamenti, anche per diverse persone;

in caso di assenza di date utili a soddisfare l’esigenza di ottenere il passaporto nei successivi 30 giorni sarà possibile prenotare un appuntamento nella nuova sezione Appuntamenti Prioritari . L’accesso a questa sezione, e la possibilità di prenotare un massimo di nr. 2 degli appuntamenti disponibili, è consentita solamente per i residenti nella provincia. Rientrano tra le condizioni di priorità i viaggi da intraprendere nei successivi 30 giorni per le seguenti motivazioni: studio, lavoro, salute, turismo, da comprovare con idonea documentazione, all'atto della presentazione allo sportello, per verificare l'effettiva priorità e la data del viaggio Oltre a questa possibilità, nel caso non si dovesse trovare un appuntamento disponibile nemmeno attraverso questo canale prioritario, l’utente che abbia l’esigenza di partire entro 15 giorni (sempre per viaggi connessi a motivi di lavoro, studio, turismo o salute) verrà indirizzato dal sistema verso un’ulteriore alternativa. In tal caso la piattaforma online renderà scaricabile un modulo da compilare, stampare ed esibire allo sportello dell’ufficio passaporti congiuntamente alla documentazione attestante la priorità.

la documentazione per il rilascio del passaporto è la seguente: