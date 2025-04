Meteo: gelate in arrivo fino in pianura, poi rialzo termico e sole entro venerdì

Previsioni Meteo: Gelate fino in pianura martedì, poi torna il sole. Ecco quando finirà il freddo

Il clou del freddo arriva martedì con gelate diffuse anche in pianura. Ma l’anticiclone promette un graduale miglioramento: ecco cosa ci aspetta fino a venerdì.

Martedì 8 aprile 2025 – L’Italia affronta il momento più intenso dell’ondata di freddo, con temperature minime in picchiata e gelate fino a bassa quota, specie al Centro-Sud. Il cielo sarà perlopiù sereno o poco nuvoloso, ma l’aria fredda in arrivo dai Balcani manterrà un clima rigido, soprattutto al mattino. Attenzione alle campagne: le gelate mattutine potrebbero danneggiare colture sensibili, specie nelle vallate interne appenniniche.

Freddo intenso ma in attenuazione da mercoledì

Da mercoledì 9 aprile, il campo di alta pressione europeo inizierà a proteggere con più decisione anche la nostra Penisola. Le correnti orientali verranno gradualmente sostituite da flussi più miti da sudest, che porteranno un primo rialzo delle temperature, in particolare nei valori massimi. Attenzione però a nuvole e locali piovaschi, soprattutto tra Liguria, Nordovest, Toscana ed Emilia, dove l’umidità in arrivo dal Tirreno potrà causare un po’ di instabilità.

Giovedì variabilità al Centro-Sud, ma clima in netto miglioramento

Il bel tempo tornerà protagonista su gran parte del territorio. Qualche piovasco pomeridiano potrà interessare le zone interne del Centro-Sud, specie in Appennino, ma si tratterà di fenomeni di breve durata. Le temperature saliranno in modo più marcato, regalando massime primaverili fino a 21/23°C su Nord Italia e Sardegna.

Venerdì: clima mite e stabile per molti, ma non ovunque

Venerdì 11 aprile sarà la giornata più calda della settimana. Il clima si presenterà quasi estivo in alcune aree del Nord, mentre al Sud si farà ancora sentire qualche refolo fresco da nord. Le massime sfioreranno i 23°C in pianura padana e in Sardegna, mentre altrove si toccheranno i 18-20°C. La stabilità atmosferica sarà garantita, a parte lievi disturbi locali nelle aree montuose e costiere meridionali.

In sintesi: cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Martedì 8 aprile: Gelate diffuse anche in pianura, clima freddo ma soleggiato.

Mercoledì 9 aprile: Prime schiarite e temperature in ripresa, qualche piovasco al Nordovest.

Giovedì 10 aprile: Variabilità al Centro-Sud, più sole altrove e clima in miglioramento.

Venerdì 11 aprile: Giornata mite e stabile per gran parte del Paese.