Comune di Marcellinara: finanziato il progetto per il miglioramento della raccolta differenziata con il bando PNRR del Ministero dell’Ambiente

Tra i cinque comuni della Provincia di Catanzaro ad essere ammessi a finanziamento

Il Comune di Marcellinara continua ad intercettare fondi importanti grazie ai progetti presentati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Questa volta sarà l’ambito dei rifiuti a giovarsene con il finanziamento, pari a 199.000 euro, ottenuto nell’ambito dell’investimento 1.1, Linea d’Intervento A, dei bandi PNRR del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Tra le proposte ammesse, nella graduatoria definitiva pubblicata dal Ministero, Marcellinara risulta finanziata insieme a soli altri quattro Comuni della Provincia di Catanzaro, a dimostrazione di un’alta competizione progettuale per la finalità dell’intervento rivolto a ridurre l’obsolescenza degli attuali sistemi di gestione dei rifiuti attraverso il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata e la creazione di strutture di trattamento più efficienti.

“Un'altra grande soddisfazione ed un importante risultato raggiunto che dimostra la qualità dell’azione messa in campo per attrarre le risorse nazionali del PNRR – questo il commento a caldo del Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo. La squadra amministrativa che mi onoro di guidare – ha proseguito il Sindaco Vittorio Scerbo – insieme ai dipendenti comunali ed i progettisti, anche in questa occasione, ha saputo misurarsi a livello nazionale ed è riuscita a conquistare l’ennesimo finanziamento che ci fa raggiungere, nell’ultimo anno, cifre mai ottenute nella storia recente di Marcellinara. Con queste risorse – ha concluso il Sindaco Vittorio Scerbo – riusciamo ad intervenire nell’ambito dei rifiuti, dove siamo appena riusciti a riportare la percentuale di raccolta differenziata oltre il 70%. Possiamo fare ancora meglio e grazie a questo progetto ora l’obiettivo è la realizzazione di isole ecologiche intelligenti, da posizionare in luoghi strategici, dove i cittadini potranno recarsi direttamente per conferire i rifiuti differenziati ed essere riconosciuti con la propria tessera sanitaria, acquisendo benefici economici con specifiche riduzioni sulla tassa dei rifiuti”.

Il progetto, presentato con il supporto operativo della società Progean e del dottor Giovanni Piacente, andrà ad implementare la raccolta in atto con un sistema “smart” compatto a moduli che riconoscerà l’utente attraverso un lettore ottico a banda magnetica, e, contestualmente, trasmetterà i dati alla piattaforma online di gestione che monitorerà i conferimenti per premiare così i cittadini più virtuosi. Tra le finalità del progetto anche il miglioramento della raccolta differenziata per lo smaltimento della frazione organica con il compostaggio di comunità.

Quest’ultimo finanziamento ottenuto dal Comune di Marcellinara fa seguito anche a quello, recente, per l’acquisto di un eco-compattatore di alta capacità, che sarà operativo a breve, nell’ambito del “Programma Mangiaplastica”, sempre del PNRR, per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET.

Il mangiaplastica, infatti, sarà in grado di riconoscere, in modo selettivo, questo tipo di bottiglie e di ridurne il volume, favorendone il riciclo in un’ottica di economia circolare.

La previsione è di far confluire, nel mangiaplastica, oltre il 50% della raccolta di plastica in PET. Anche il conferimento diretto erogherà punti premiali ai cittadini che si tradurranno in sconti per la TARI.