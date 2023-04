Comune di Polia - comunicato stampa in risposta all'interrogazione del gruppo di minoranza

Non è tardata ad arrivare, dal gruppo di maggioranza guidato dal Sindaco Luca Alessandro, la risposta alla richiesta avanzata dal gruppo di minoranza “Insieme si può – Per Polia” in merito alla nomina del nuovo Assessore.

Dopo essersi dichiarati lieti di constatare tanta preoccupazione nei Consiglieri di minoranza, l’Amministrazione ha voluto rassicurare gli stessi che la pluralità dell’organo collegiale, precedentemente messa in discussione, è comunque garantita poiché composta, appunto, da Sindaco e Vice (plurale, dal latino pluralitas, deriva da pluralis = plurale, dunque che si oppone al singolare, più di uno = 2). “Ciò è dimostrato - afferma il Sindaco - dall’approvazione del Rendiconto di Gestione 2022 con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 13 c.m., che è stato chiuso con un avanzo di gestione netto di euro 282.694,77 e che, peraltro, ha consentito di ripianare i disavanzi lasciati “in eredità” dalla precedente Amministrazione Amoroso.”

L’Amministrazione si dichiara orgogliosa del lavoro costante svolto, finora, per la Comunità poliese, e dopo un breve elenco il Sindaco afferma “Preferiamo interrompere qui l’elencazione per non tediarvi con argomenti che per Voi sembrano assumere scarsa importanza. Ma, proprio per continuare questo importante cammino, nell’interesse di tutti i cittadini di Polia che hanno riposto fiducia e speranze in noi, la decisione di nomina del nuovo Assessore deve essere ben ponderata, al fine di proseguire con l’ottimo lavoro svolto finora.”

Infine, l’Amministrazione Alessandro pone i puntini sulle i in merito ai dubbi insinuati circa la legalità delle scelte adottate dal Sindaco, relative alle tempistiche necessarie per la nomina del nuovo Assessore “relativamente alla Vs richiesta di ragioni per cui tutt’oggi non sia stato convocato il Consiglio Comunale per la comunicazione della nomina dell’Assessore dimissionario, ci teniamo a sottolineare come ciò non trovi riscontro nella normativa; in particolare, nell’art. 25 dello Statuto Comunale viene esplicitato come l’Assessore dimissionario debba essere sostituito entro 15 giorni nel caso in cui sia il Sindaco a revocarlo. Inoltre, lo stesso Statuto sancisce che vada comunicato nella prima seduta utile successiva alla nomina, a differenza di quanto avviene per la surroga di un consigliere comunale che, invece, prevede una convocazione ad hoc del Consiglio Comunale”.

Affermazioni che non lasciano alcun dubbio sulla legalità e sulla responsabilità dei nuovi amministratori, che si augurano di essere stati esaustivi e di aver posto rimedio alle altrui preoccupazioni. Fortunatamente, ad oggi, la questione è stata superata in quanto è stato nominato il nuovo Assessore, Ilenia Cordò (delega al turismo) nel rispetto, soprattutto, della parità di genere.