Comune Simeri Crichi Amministrazione e il Sindaco Davide Zicchinella: Una Svolta per il Turismo

L'Amministrazione di Simeri Crichi e il Sindaco Davide Zicchinella portano avanti un progetto ambizioso per valorizzare la costa Italiana

Simeri Mare, una delle gemme della costa italiana, sta finalmente per ottenere un Lungomare tanto atteso. L'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Davide Zicchinella ha fatto progressi significativi nell'ottenere l'approvazione di Italia Turismo per la realizzazione di questa infrastruttura turistica di rilievo.

Dopo quasi tre anni di stallo, la volontà politica e l'impegno dell'Amministrazione Comunale di Simeri Crichi hanno superato gli ostacoli finali. Italia Turismo ha accettato l'ipotesi di frazionamento sulla parte di terreno di loro proprietà, che verrà ceduta al comune. Questo passo fondamentale consente ora al comune di avanzare con la richiesta di pareri necessari, una volta che avrà la piena proprietà del terreno.

Il progetto del Lungomare prevede la creazione di una bellissima area attrezzata per famiglie, insieme a un Parco a Mare pedonale per ciclisti e appassionati di sport. Inoltre, verranno riqualificati gli accessi al mare, tra cui quelli di Homomorto e Marincoli, trasformandoli da percorsi accidentati a comodi accessi per tutti.

Un aspetto cruciale del progetto è la creazione di ampie e funzionali aree parcheggio in tutte e tre le località marine coinvolte. Questo garantirà una maggiore comodità per i visitatori e ridurrà la congestione delle strade locali.

Il primo tratto di Lungomare, lungo circa 350 metri, vedrà presto iniziare i lavori, e c'è speranza che nel 2025 possano iniziare i lavori per altri due tratti, in località Homomorto e Marincoli. Questo porterà alla creazione di quasi 4 km di Lungomare complessivo, collegando le tre località marine con un percorso ciclo-pedonale.

In conclusione, questo progetto segna una svolta significativa per Simeri Mare, che per troppo tempo è stata privata dei servizi e delle infrastrutture turistiche necessarie. Grazie all'impegno dell'Amministrazione Comunale e alla collaborazione con Italia Turismo, la costa di Simeri Crichi sarà presto arricchita da un Lungomare che renderà giustizia alla bellezza di questa zona e attirerà un numero ancora maggiore di visitatori.

Sicuramente questa iniziativa contribuisca a promuovere il turismo e a dare a Simeri Mare ciò che merita, facendola emergere come una destinazione di prima classe