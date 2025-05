Comuni virtuosi: a Simeri Crichi conti in ordine e nuove risorse per opere pubbliche

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Comuni virtuosi non si nasce, lo si diventa con impegno, trasparenza e visione a lungo termine. A dimostrarlo è il Comune di Simeri Crichi, guidato dal Sindaco Davide Zicchinella, che ha annunciato sui canali ufficiali importanti novità sulla gestione economico-finanziaria dell’ente.

Dopo soli 18 mesi di mandato, l’amministrazione ha completato un’accurata attività di ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi, operazione mai affrontata con tale determinazione negli ultimi dieci anni. Il risultato? Un bilancio finalmente depurato, che permetterà di sbloccare risorse fino ad oggi vincolate e avviare nuovi interventi sul territorio.

Dall’illuminazione pubblica nel quartiere Apostolello e nelle zone buie di Simeri Mare, fino al rifacimento della viabilità a Roccani, passando per nuovi parchi giochi e la riqualificazione urbana, il 2025 si annuncia come l’anno della rinascita amministrativa per Simeri Crichi. Un esempio concreto di come il buon governo possa trasformare le difficoltà ereditate in opportunità reali per i cittadini.

Di seguito le dichiarazioni del Sindaco Davide Zicchinella

Simeri Crichi, conti in ordine e ulteriori risorse sbloccate per realizzare ancora tante opere.

Da 18 mesi, praticamente dal nostro insediamento, abbiamo iniziato una grande opera di ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi come mai era stato fatto prima, almeno negli ultimi dieci anni.

Nelle prossime settimane porteremo il resoconto di questa importante attività in Consiglio Comunale chiamato a licenziare un Rediconto depurato da residui attivi e passivi che non avevamo più ragione di essere iscritti in bilancio.

Si sbloccheranno così ulteriori risorse fino ad ora congelate in attesa di conoscere l'effettiva e reale consistenza dei nostri conti economico/finanziari e patrimoniali.

Alle somme già impegnate per finanziare opere pubbliche, alcune già in corso, altre che si avvieremo entro l'anno, per oltre 9 milioni di euro, se ne aggiungeranno, così, altre.

Potremo sbloccare, ad esempio, le risorse necessarie per realizzare, entro l'anno, un piano straordinario di potenziamento dell'illuminazione pubblica, a partire dal Quartiere Apostolello, come in molte zone di Simeri Mare, da sempre al buio, fino ad ora bloccate per l'incertezza dei conti pubblici.

Avvieremo un piano straordinario di manutenzione stradale, a partire dalla strada di Roccani, che necessita di un corposo intervento.

Avremo ulteriori risorse, che metteremo a terra sempre nel 2025, per riqualificare il piazzale antistante la Guardia Medica e ampliare il parcheggio delle scuole a Roccani. Per realizzare un grande parco giochi a Crichi Centro, e due più piccoli a Simeri Borgo e Apostolello.

Il 2025, grazie anche a questo grande lavoro su una definitiva ricognizione dei nostri conti pubblici, portato avanti dalla mia Amministrazione in concerto con gli uffici finanziari ed il revisore dei conti, potrà essere così ricordato come l'anno della rifondazione politico amministrativa della nostra importante comunità.

Dateci solo il tempo di lavorare, siamo in carica da 18 mesi e recuperare il ritardo di oltre un decennio non è cosa da poco. Ma state certi, lo stiamo dimostrando con una straordinaria azione amministrativa quotidiana, che non verremo mai meno a nessuno degli impegni presi con la comunità, che ha riposto in noi grande fiducia e sviluppato grandi aspettative, che mai tradiremo.