Comuni Virtuosi. Approvato e finanziato dalla Funzione Pubblica il piano del Comune di Marcellinara

Comuni Virtuosi. Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni: approvato e finanziato dalla Funzione Pubblica il piano del Comune di Marcellinara

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha approvato, nei giorni scorsi, il piano di intervento del Comune di Marcellinara, nell’ambito del progetto PICCOLI rivolto al “Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni”.

“Continua il percorso virtuoso intrapreso dalla nostra Amministrazione – ha evidenziato con soddisfazione il Sindaco Vittorio Scerbo, dopo il nuovo riconoscimento ministeriale al Centro dell’Istmo – che porterà, in questo caso, grazie al progetto accolto e finanziato, un sicuro beneficio alle strutture dell’Ente, contribuendo ad innovare e digitalizzare i sistemi e le procedure e, contestualmente, a formare e implementare le competenze e le conoscenze dei dipendenti in organico. Risorse umane qualificate sono la base per costruire percorsi di crescita capaci di ottenere importanti risultati, così come sta accadendo al Comune di Marcellinara”.

Il documento è stato co-progettato con ANCI, in qualità di Centro di competenza nazionale, e delinea il dettaglio del fabbisogno, la strategia e le modalità attuative e le risorse finanziarie stimate per l’attuazione dell’intervento, specificando le soluzioni legate ai diversi ambiti tematici previsti per consentire il completamento della digitalizzazione dei servizi, la riduzione dei tempi dei procedimenti e il rafforzamento della capacità amministrativa con particolare riferimento alle materie del bilancio, della contabilità, della gestione del personale e della riscossione dei tributi.

Il Piano prevede la realizzazione di diversi interventi di rafforzamento, collegati alle priorità indicate dall’Amministrazione, e sono raccolti intorno a tre grandi contenitori tematici: il primo contiene tutte le azioni finalizzate allo sviluppo delle competenze; il secondo comprende diversi strumenti di sviluppo organizzativo; il terzo è formato dagli interventi di consulenza specialistica, realizzati da esperti tematici, che affiancheranno il Comune per sperimentare e realizzare soluzioni organizzative, personalizzate in rapporto alle specifiche esigenze dell’Ente.

Il Comune, con tale progetto, punta così a rafforzare e consolidare le competenze necessarie per consentire l’avvio dei processi di riorganizzazione per lo sviluppo del lavoro agile; intervenire nella complessa gestione delle spese per migliorare la gestione finanziaria e contabile, anche attraverso l’adozione e l’uso di nuove piattaforme digitali; strutturare modelli efficaci di gestione e valorizzazione delle risorse umane; avviare, infine, una serie di interventi con l’intento di rafforzare le competenze organizzative per gli acquisti e gli appalti pubblici, anche attraverso l’adozione di modelli e format utili al miglioramento gestionale, soprattutto in vista delle importanti risorse da gestire per i progetti già finanziati al Comune di Marcellinara con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.