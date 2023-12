Comunità Nuova: Verso una Nuova Era di Comunicazione e Informazione

Nel cuore della diocesi di Catanzaro-Squillace, oggi un evento di grande rilevanza vuole segnare un nuovo capitolo nella comunicazione religiosa e nella condivisione della fede. La presentazione della nuova edizione di "Comunità Nuova," il giornale diocesano alla presenza dell'Arcivescovo Mons. Claudio Maniago, del Vicario Generale Don Salvino Cognetti, del Presidente dell'Ordine dei Giornalisti Giuseppe Soluri, del Direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali, Mario Arcuri, e del suo vice Don Vitaliano Caruso

La nuova edizione di "Comunità Nuova" promette di essere una preziosa risorsa per tutti i fedeli e gli interessati alla vita della diocesi di Catanzaro-Squillace. La versione cartacea del giornale che si trasformerà in un magazine di informazione bi-mensile, offrendo notizie, riflessioni spirituali, testimonianze e informazioni essenziali sull'attività della diocesi. Sarà uno strumento prezioso per chiunque desideri approfondire la loro comprensione della fede e rimanere connesso alla comunità religiosa locale evidenziando quello che di buono si vive in diocesi.

Ma la vera innovazione sta nell'arrivo dell'edizione digitale di "Comunità Nuova." a giorni disponibile sul sito www.comunitanuovaczsq.it.

Questa piattaforma online garantirà che i lettori siano costantemente aggiornati con le ultime notizie provenienti dalle oltre cento parrocchie della diocesi. Con un'impostazione più dinamica e una frequenza di aggiornamento più elevata, l'edizione digitale consentirà di accedere rapidamente alle informazioni più recenti e di partecipare attivamente alla vita della comunità.

Oltre alle notizie, l'edizione digitale offrirà una varietà di contenuti multimediali, per arricchire l'esperienza di apprendimento e di condivisione. Sarà possibile accedere al giornale da qualsiasi dispositivo connesso a Internet, rendendo la fede e la comunità ancora più accessibili a tutti.

La scelta di far rivivere Comunità Nuova, periodico nato il 21 Febbraio 1982, da una delle tante magnifiche intuizioni di Mons. Antonio Cantisani, rappresenta una svolta nella comunicazione religiosa, mettendo al centro la missione di condividere la fede e accogliere tutti i fedeli e gli interessati a partecipare attivamente alla vita della diocesi. Questo giornale rimane fedele alla sua missione di servire come strumento di mediazione tra l'informazione religiosa e il territorio, ma adesso vuole farlo in modo ancora più completo e dinamico.

Sarà attivo, in ottica social oltre al canale Facebook anche quello Whatsapp per avere subito ed a portata di smartphone l’informazione diocesana.

Siamo ansiosi di vedere come questa nuova era di comunicazione contribuirà alla crescita spirituale dell’Arcidiocesi di Catanzaro Squillace e all'approfondimento della connessione tra i membri della comunità. Sia l'edizione cartacea che quella digitale sono chiamate a servire e ispirare la nostra comunità nella sua ricerca di verità, fede e amore.

Il primo numero di questa edizione cartacea avrà una tiratura di 2000 copie e sarà distribuito nelle diverse parrocchie della diocesi.

Francesco VALLONE