Con fondi accantonati dagli amministratori acquistate 1500 mascherine

BOVALINO (RC), 16 APR - L’Amministrazione Comunale con la determinazione n. 55 in data 14/04/2020 ha disposto, attraverso il preposto ufficio, l’acquisto di “1500 mascherine chirurgiche a tre veli” per far fronte all’esigenza di dover contenere l’eventuale diffondersi del coronavirus Covid-19. L’acquisto del dispositivo individuale è stato effettuato presso la ditta “Wikenfarma srl” con sede a San Miniato (PI) per un costo complessivo pari ad euro 2.470.

L’ausilio di protezione individuale, che ricordiamo è obbligatorio da ieri nell’ambito della nostra regione, sarà distribuito a breve al personale comunale dipendente ed alla cittadinanza. Per far fronte alla spesa sostenuta gli amministratori hanno utilizzato le risorse accantonate dalla Giunta Comunale nella misura del 10% dell’indennità di carica spettante (euro 1315,33) ed ai fondi derivanti dai gettoni di presenza dei Consiglieri di maggioranza accantonati per fini sociali negli anni 2017/18/19 (euro 1155,17).

A queste 1500 mascherine se ne aggiungono altre 700 che sono state messe a disposizione dalla Protezione Civile Regionale grazie alla precedente richiesta dell’Ente. E’ chiaro che il numero complessivo delle mascherine disponibili (2.200) non può soddisfare per intero la necessità della popolazione (circa 9 mila abitanti) e, per questo, si sta studiando un piano di distribuzione che vada incontro soprattutto alle necessità delle persone più deboli e a rischio, come gli anziani per esempio, o ai nuclei familiari più in difficoltà economica, come avverrà, a breve, per la distribuzione dei buoni spesa. D’altronde la carenza di mascherine è nota a livello nazionale tanto che qualche Comune è riuscito, a malapena, a distribuirne una per nucleo familiare mentre nessuno può vantarsi di averne distribuito a beneficio dell’intera comunità.

Si tratta, comunque, di un’ottima iniziativa intrapresa dalla Giunta Comunale guidata dal Sindaco, Vincenzo Maesano, un impegno di squadra che mette in risalto, ancora una volta, la particolare attenzione dedicata in ogni circostanza ai propri concittadini. Questo impegno, segue di qualche giorno anche l’altra iniziativa adottata dalla minoranza che ha, poco prima di Pasqua, destinato i propri gettoni di presenza a favore della locale Caritas per la distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie più indigenti.