Conapo: eletto nuovo segretario regionale Massimo Conforti

CATANZARO 17 SET. - Si è svolto ieri presso l'Hotel San Giovanni nel comune di Falerna (CZ) il congresso regionale del "CO.NA.PO. Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco" durante il quale si è provveduto alla elezione dei nuovi membri della segreteria.

Ad essere eletto nuovo segretario regionale l'Ispettore Antincendio Esperto Massimo Conforti del comando di Catanzaro.

A proclamazione avvenuta, Conforti ha dichiarato: "Sono contento di essere stato eletto a rappresentare, per il Sindacato Autonomo CONAPO, i vigili del fuoco della Calabria.

Ringrazio chi ha riposto fiducia in me e soprattutto il segretario uscente Capo Reparto Esperto Spizzirri Fernando con il quale ho collaborato per anni nella veste di Vice Segretario.

Auguro, a me stesso ed alla squadra che mi affiancherà, di poter lavorare ancora in sinergia e condivisione di intenti al fine unico e comune di rendere migliore il vivere in un ambiente professionale ai vigili del fuoco della Calabria".

A Massimo Conforti gli auguri di un buon lavoro da parte della Segreteria Nazionale e da tutti gli iscritti delle province Calabresi