Concerto del Duo Falloni – Lucini a le Cisterne di Gioia Tauro

GIOIA TAURO, 19 NOV. - Questa sera 19 novembre 2022 alle ore 18,30 a Le Cisterne concerto dell’acclamato duo composto dal pianista Matteo Falloni e dal chitarrista Luca Lucini

Il concerto, organizzato da AMA Calabria con la collaborazione dell’Associazione Musica Insieme e dell’Amministrazione si realizza grazie al sostegno del Ministero della Cultura direzione generale dello spettacolo, della regione Calabria nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Pianista e compositore, Matteo Falloni compie gli studi musicali al Conservatorio "L. Marenzio” di Brescia diplomandosi in Pianoforte con Giacomo Puritani e in Composizione con Giancarlo Facchinetti, perfezionandosi nel repertorio cameristico alla Scuola Internazionale di Musica da Camera del trio di Trieste sotto la guida di Dario De Rosa, Maureen Jones e Renato Zanettovich e in direzione d'orchestra con Massimo De Bernart, Julius Kalmar ed Emilio Pomarico. Premiato in numerosi concorsi di Musica da Camera: I° Premio ass. Concorso “Città di Manerbio” Ottobre 1996 – I° Premio ass. “A. Veloce D’Ettore” – Ravenna, Marzo 1997 – I° Premio “Città di Villar Perosa”, Aprile 1997 – III° premio “Trofeo Internazionale Kawai”, Tortona, Maggio 1997 – II° Premio “Perugia Classico”, Settembre 1997 – I° premio ass. Concorso “Franz Schubert” Ovada, Ottobre 1997 – I° premio ex-aequo Concorso di musica da camera “Musica in Brianza” Renate, Dicembre 1997 – II° premio-ex-aequo (I non ass.) Concorso "Sandro Fuga” – Torino, Ottobre 1998 – I° premio Concorso Internazionale di Musica da Camera di Acqui Terme, 1998 – etc.) e di Composizione (Concorso internazionale di Composizione "F. Mensi" Breno, 1998 - "Franco Margola", ed. 1997 e 1998 – "E. Cedolin", Pordenone, 1999 – Concorso di elaborazione corale dell’Istituto Musicale della Valle d’ Aosta, 2000 – Concorso di elaborazione corale di Lugano, 2000 – etc.) svolge attività cameristica collaborando stabilmente con musicisti di chiara fama, quali Marco Zoni (I flauto solista del Teatro alla Scala di Milano), Enrico Maria Baroni (I clarinetto solista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI), Nicolas Baldeyrou, Fabio Di Casola, Nicola Miorada, Mate Bekavac, Francesco Ugolini, Novalis-Spohr Ensemble, Sara Mingardo, Volker Vogel. Sue opere sono state eseguite in Italia, Francia, Polonia, Svizzera, Islanda, Lettonia, Russia, Ucraina, Bosnia, Macedonia, Malta, Canada, Corea del Sud, Slovenia, Australia, Taiwan da artisti di chiara fama quali Danilo Rossi, Massimiliano Motterle, Kristjàn Jòhannsson, Quintetto Bibiena, Coenobium Vocale, Marco Fornaciari, Mario Stefano Pietrodarchi, Luca Lucini, Ensemble Orchestral “Stringendo” di Parigi, Ensemble “Voce di donne” di Parigi, etc. e radiotrasmesse da RAI-Radio3, Radio Svizzera Italiana, Radio nazionale di Croazia, Radio Vaticana. Pubblica per Eufonia e Kelidon. È docente di pianoforte presso l'Accademia “S. Carlo di Salò ”. Ha ricoperto la cattedra di teoria ritmica e percezione musicale presso i Conservatori Statali di Musica di Adria, Castelfranco Veneto, Trento e Riva del Garda. Luca Lucini, salodiano, nasce nel 1971 ed inizia studiare chitarra classica all’età di otto anni con Massimo Ferrari. Si diploma brillantemente presso il Conservatorio “Pollini” di Padova sotto la guida del M° Sergio Bertasio. Vincitore di vari concorsi, è impegnato in una sia come solista che in formazioni cameristiche collaborando con musicisti quali: il violinista Marco Fornaciari, il Direttore José Luis Basso, il violinista Nobuhiko Asaeda. Si perfeziona con i maestri Giampaolo Bandini e Giovanni Puddu, successivamente segue varie master class con musicisti quali: Paolo Pegoraro , Aniello Desiderio, Alvaro Pierri, Tilmann Hoppstock, Oscar Ghiglia e il Trio di Parma. Si è esibito sia in Europa che in Asia suonando in prestigiose Rassegne concertistiche quali: LXVII stagione del Maggio Musicale Fiorentino, stagione cameristica 2005–2006 della Tokyo City Philarmonica Orchestra, “Weekend Mozartiani” di Ravello, Festival de Radio France et Montpellier, Festival di Torrechiara, Festival Internazionale della chitarra “Nicolò Paganini” di Parma, Festival chitarristico Internazionale del Friuli Venezia Giulia. Insieme al bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi, forma il duo “èl tan(g)o” esibendosi in prestigiose rassegne concertistiche e spettacoli musico-teatrali collaborando con artisti quali Tonino Guerra, Ivano Marescotti e Luca Pagliari. Numerosi sono i compositori che gli dedicano delle composizioni, tra questi il pescarese Andrea Scarpone con un concerto per chitarra e string orchestra e il calabrese Fabio Conocchiella concerto per chitarra e strings. Nel gennaio del 2010 esce il cd intitolato “el tan(g)o” con musiche di Piazzolla, Ramirez, Scarpino-Caldarella, Schiffrin, Bacalov e il bresciano Falloni. Suona una chitarra del liutaio portoghese Fernando Lima.

I due grandi solisti eseguiranno a Guioa Tauro un programma dedicato alla musica spagnola di Granados e Albeniz arricchito da una composizione originale di Matteo Falloni uno degli interpreti.

Ulteriori informazioni al link https://www.amaeventi.org/evento/duo-falloni-lucini/