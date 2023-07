Concorso di poesia d’estate al Castello di Squillace. Super ospiti Angelo De Pascalis e Mirko Sbarra

Non manca molto alla serata di premiazione della I edizione del concorso di poesia “Alla corte dei Borgia”, che avverrà giorno 1 agosto 2023 alle ore 21,00 nella prestigiosa e suggestiva cornice del Castello di Squillace (CZ) e avrà come super ospiti e padrini della serata due autori e poeti di fama nazionale e non solo: Angelo De Pascalis e Mirko Sbarra. L’evento, ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Castellense in collaborazione con l’Associazione I Giardini di Hera, ha come scopo quello di dare maggiore rilevanza al valore profondo della poesia, un mondo spesso incompreso ma dai valori più genuini. In linea con la miriade di iniziative svolte in tutta Italia e con l’intento di valorizzare soprattutto i talenti del luogo, che non sempre hanno le possibilità o le occasioni adeguate per mettersi in mostra, il concorso di poesia “Alla corte dei Borgia” è indirizzato a tutti, senza limiti di età, e in particolare ai giovani, disposti a mettere in mostra il loro talento nell’ambito specifico della poesia.





Dopo una prima selezione e scrematura, che avverrà a opera di una giuria qualificata, composta dalla professoressa e poetessa Luana Fabiano e dal professore e giornalista Luigi Bianco, tutti i finalisti prenderanno parte alla prestigiosa serata di premiazione dell’1 agosto, durante la quale verranno resi noti i tre vincitori di ognuna delle categorie in gara (juniores, giovani promesse e seniores), come esplicitato dal bando di concorso reso pubblico già mesi fa sulla pagina ufficiale del Castello di Squillace. Il medesimo bando, in scadenza il 30 giugno, verrà prorogato inderogabilmente ed eccezionalmente al 5 luglio, per permettere a chiunque altro voglia iscriversi e non abbia ancora avuto il tempo di farlo, raggiungendo così coloro che si sono già finora iscritti al concorso (tutto l’occorrente per l’iscrizione dovrà essere inviato, oltre che alla email indicata nel bando, ovvero [email protected], anche alla email [email protected]). In occasione della serata di premiazione, oltre alla lettura pubblica delle poesie vincitrici e alla premiazione ufficiale, con cornici artistiche e musicali, verranno intervistati pubblicamente e avranno modo di rapportarsi col pubblico e i presenti i due ospiti d’onore della rassegna, i poeti, aforisti e autori Angelo De Pascalis e Mirko Sbarra.

Il primo, di origini pugliesi, è legato affettivamente alla Calabria e sarà anche lieto di contribuire alla cultura locale con la trascrizione di una sua poesia sulla panchina rossa (come ha fatto in tante altre città italiane) contro la violenza delle donne, sita a poche centinaia di metri dal castello. Il secondo è di origini calabresi e il suo ritorno sarà di grande successo ed entusiasmo, dopo aver raccolto centinaia di migliaia di followers e fans sui social. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un grande successo di questa iniziativa e non resta altro che darsi appuntamento all’1 agosto, invitare i restanti poeti a partecipare e iscriversi presto, augurando una buona poesia a tutti!