Condoglianze del presidente Abramo e dei consiglieri provinciali al consigliere Filippo Mancuso

CATANZARO 27 MAR - “Ti siamo vicini in un momento di così grande dolore”. Così il presidente della Provincia Sergio Abramo, il vicepresidente Antonio Montuoro e i tutti consiglieri provinciali appresa la notizia della morte del papà del consigliere Filippo Mancuso.

“Esprimiamo a te e alla tua famiglia le nostre più sentite condoglianze per il grave lutto che ti ha colpito – hanno proseguito -, stringendoti in un virtuale ma intenso abbraccio che racchiude il nostro sincero affetto per te”.