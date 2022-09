Conferenza Stato-Regioni approva fondo edilizia sanitaria. E programmi di sostegno al settore dell'olio d'oliva

ROMA, 09 FEB - La conferenza Stato-Regioni, riunita in seduta straordinaria, ha approvato oggi il fondo per l'edilizia sanitaria e programmi di sostegno al settore dell'olio d'oliva. Alla conferenza, presieduta dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, hanno partecipato in collegamento il ministro della Salute, Roberto Speranza, il commissario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, oltre a presidenti di Regione, assessori regionali e sottosegretari competenti dei provvedimenti all'ordine del giorno.



In particolare, si legge in una nota, la conferenza "ha approvato l'intesa sul fondo di 900 milioni di euro negli anni dal 2019 al 2023, assegnato al Ministero della Salute per interventi e progetti in edilizia sanitaria e ricerca secondo quanto previsto dalla legge di bilancio n. 145 del 2018, che prevede anche interventi rientranti nelle materie di competenza regionale adottati con appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati o in sede di Conferenza Stato-Regioni".



Approvate anche le intese "sull'attuazione delle misure nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)" e "sui programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola". Quest'ultimo provvedimento "disciplina le modalità tecniche e le procedure applicative delle disposizioni in materia di programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola". In particolare, nel testo vengono "definiti i programmi di sostegno ammissibili al finanziamento e la durata entro la quale le AOP e le OP riconosciute possono aderire.



Il finanziamento annuo, stabilito in 34.590.000 euro, è ripartito in conformità alle percentuali stabilite dal regolamento delegato (UE) 611/2014". La Conferenza Stato-Regioni ha, infine, dato l'ok all'informativa sull'adeguamento del piano vaccini per contrastare la pandemia da SarsCov2, di cui ha evidenziato alcune criticità, e ha espresso parere favorevole alla modifica del Programma Operativo Complementare al PON "Città metropolitane" 2014-2020.