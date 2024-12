Consegna gratuita di farmaci e di parafarmaci al Campus “S. Venuta”: un servizio essenziale per gli studenti universitari.

Dal 7 gennaio 2025 gli studenti domiciliati presso le residenze universitarie UMG potranno usufruire di un servizio di consegna gratuita di farmaci e di parafarmaci, grazie alla sinergia tra l’Associazione “Artù” e la Fondazione UMG, in collaborazione con la Farmacia Battaglia.

Catanzaro, 23 Dicembre 2024 - Dal 7 gennaio 2025, gli studenti domiciliati presso le residenze universitarie dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro potranno usufruire di un servizio di consegna gratuita di farmaci e di parafarmaci. Un'iniziativa che segna un importante traguardo nell'ambito dell'assistenza sanitaria per gli studenti e che conferma l’impegno della Fondazione UMG nel migliorare la qualità della vita all’interno del Campus.

1. Un progetto nato dall’ascolto e dal dialogo.

Il servizio è stato annunciato ufficialmente dopo un incontro tenutosi il 28 ottobre 2024 presso la Direzione Generale della Fondazione UMG, alla presenza del Direttore Generale Avv. Antonio Menniti e della farmacista Dott. Laura Battaglia. Durante la riunione, cui hanno partecipato i rappresentanti dell’Associazione “Artù” Niccolò Ruscelli, Irina Yordanova Ivanova e Antonio Santandrea, sono state discusse le esigenze più urgenti degli studenti residenti all’interno del Campus “S. Venuta”. Dalla discussione è emersa la necessità di offrire un servizio che potesse garantire l’accesso tempestivo a farmaci e prodotti essenziali senza obbligare gli studenti ad uscire dal Campus. La collaborazione con la Farmacia Battaglia Srl, situata in Viale Europa n. 6, ha reso possibile questa importante novità. Come affermava il grande poeta Johann Wolfgang von Goethe: “Non basta sapere, si deve anche applicare; non è abbastanza volere, si deve anche fare”. La Fondazione UMG ha dimostrato che ascoltare le richieste degli studenti può tradursi in azioni concrete a beneficio di tutta la comunità accademica.

2. Come funziona il servizio di consegna gratuita dei farmaci.

Per richiedere il servizio basterà compilare una delega continuativa e fiduciaria secondo le modalità previste dalla normativa vigente e consegnarla alla Farmacia Battaglia sita nell'area farmaceutica di pertinenza dell'Ateneo UMG in Catanzaro in Viale Europa n. 6.

La richiesta di consegna potrà essere poi trasmessa:

- via mail all'indirizzo [email protected];

- via telefono chiamando al numero 0961 738055.

Il servizio sarà completamente gratuito e garantirà un supporto immediato agli studenti, riducendo disagi e tempistiche legate agli acquisti in farmacia.

3. L’importanza della consegna di parafarmaci: un’attenzione particolare alle studentesse.

Oltre alla consegna dei farmaci su prescrizione medica, il servizio – come richiesto dall’Associazione “Artù” – potrà includere anche i parafarmaci, con particolare attenzione alla distribuzione di prodotti igienici femminili (ad es. gli assorbenti). Ciò sarà reso possibile con un’integrazione della delega nel rispetto degli strumenti normativi specifici che regolamentano ed equiparano la consegna dei farmaci a quella dei parafarmaci, in modo da dare certezza giuridica agli operatori e sicurezza ai clienti.

In molte realtà accademiche, la mancanza di accesso a prodotti igienici può avere conseguenze significative, specialmente per le studentesse. Secondo alcuni studi condotti da organizzazioni internazionali come l’UNESCO, la difficoltà a reperire assorbenti può influire negativamente sulla frequenza scolastica delle ragazze, costringendole talvolta a perdere giorni di lezione. Garantire la distribuzione gratuita di questi prodotti significa combattere il fenomeno della cd. period poverty (povertà mestruale), contribuendo concretamente alla parità di genere e alla tutela della salute delle studentesse. Come sottolinea l'Associazione Artù: “un servizio semplice, ma essenziale, può fare la differenza nella vita quotidiana degli studenti, specialmente quando si parla di bisogni primari legati alla salute e al benessere”.

4. I vantaggi di un servizio indispensabile

L’attivazione della consegna gratuita di farmaci e parafarmaci rappresenta un valore aggiunto sotto diversi aspetti:

- Comodità e praticità: gli studenti potranno ricevere direttamente nelle loro residenze prodotti indispensabili, senza dover lasciare il Campus;

- Sicurezza sanitaria: in caso di malesseri o necessità improvvise, la possibilità di ricevere farmaci e parafarmaci ridurrà i rischi legati a eventuali ritardi nel trattamento delle patologie;

- Parità di genere: la distribuzione gratuita di assorbenti rappresenta un segnale di attenzione verso le esigenze specifiche delle studentesse, contribuendo a un ambiente universitario più inclusivo;

- Riduzione dello stress: sapere di poter contare su un servizio efficiente e gratuito elimina molte preoccupazioni legate alla gestione della propria salute.

5. Un impegno che guarda al futuro

La consegna gratuita di farmaci e parafarmaci presso le residenze universitarie dell’Università degli Studi “Magna Graecia