Consegnati i lavori di ripristino della Sp 76 in località Sambiase Bucolia

LAMEZIA TERME 9 GIU - L’Amministrazione provinciale di Catanzaro, guidata dal presidente Sergio Abramo, ha consegnato i lavori di ripristino del manto stradale della Sp 76, ricadente in località Sambiase Bucolia. Erano presenti, insieme al sindaco della città di Lamezia Terme Paolo Mascaro, il vicepresidente della Provincia Antonio Montuoro e i consiglieri Nicola Azzarito Cannella e Fernando Sinopoli, delegato alla viabilità.

Erano anche presenti, il geometra Cerminara del settore Lavori pubblici della Provincia diretto dall’ing. Floriano Siniscalco, insieme ad alcuni cantonieri, l’assessore ai Lavori pubblici e il consigliere del Comune di Lamezia Terme, rispettivamente ing. Dattilo e Rosi Rubino, e i membri del gruppo Bupisacro.

“Si tratta di interventi – affermano i consiglieri provinciali - che miglioreranno il volto di un’arteria molto importante, che necessitava di un ripristino già da diverso tempo. Insieme al rifacimento dell’asfalto, è prevista l’installazione della nuova segnaletica orizzontale. La soddisfazione espressa dal sindaco Mascaro è la testimonianza della forte collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti tra la Provincia di Catanzaro e l’Amministrazione comunale di Lamezia Terme. Il nostro presidente Abramo è sempre molto attento a soddisfare le esigenze manifestate dalle comunità appartenenti al nostro territorio provinciale. Nei prossimi giorni, infatti, è già in programma un incontro con il primo cittadino lametino al fine di monitorare con attenzione tutte le strade della città della Piana, badando in modo particolare a quelle che necessitano di interventi manutentivi.



Consapevoli che la sicurezza sia una condizione essenziale di cui devono godere tutte le strade, la nostra attenzione è continuamente rivolta alla supervisione delle condizioni dei diversi manti stradali. Le prime attività dell’Amministrazione Abramo sono state proprio rivolte alla città di Lamezia Terme. Ricordiamo, fra le altre cose, il ripristino dello stadio Carlei rimasto inutilizzato per decenni, ma ricordiamo anche la grande attenzione rivolta alle strutture scolastiche del Lametino.



Il plesso “IPIA” sarà, ad esempio, oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione. La stessa cosa varrà per il liceo “Tommaso Campanella” grazie a un progetto finanziato dalla Regione Calabria e numerosissimi sono gli interventi di adeguamento sismico già effettuati nei diversi plessi. Anche nel momento in cui a Lamezia Terme non vi era il sindaco perché il Comune era stato commissariato, la Provincia ha sempre dimostrato nei fatti la sua vicinanza alla Città della Piana”.