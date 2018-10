Conte: "Lifeline sbarcherà a Malta. L'Italia prenderà una quota di migranti"

ROMA, 26 GIUGNO - Si è conclusa la vicenda della nave Lifeline: l'imbarcazione sbarcherà a Malta, annuncia il premier Conte. "Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat". Conte ha ribadito che l'Italia farà la sua parte e prenderà una parte dei migranti tratti in salvo dall'Ong, "coerentemente con il principio che chi sbarca sulle coste italiane, spagnole, greche o maltesi sbarca in Europa", ha spiegato il Presidente del Consiglio.



"L'auspicio è che anche gli altri Paesi europei facciano lo stesso come in parte già preannunciato", ha detto Conte. Il premier ha confermato che l'imbarcazione "sarà sottoposta a indagine per accertarne l'effettiva nazionalità e il rispetto delle regole del diritto internazionale da parte dell'equipaggio".



I migranti dovrebbero essere redistribuiti tra "i 5-6 paesi che si sono detti disponibili a riceverli", tra cui Italia, Malta, Spagna e Francia. L'accordo sarebbe relativo soltanto al caso Lifeline, ma fonti vicine al premier maltese Muscat confermano che si stanno tenendo trattative per il breve-medio periodo.



A supportare Muscat ci sarebbero Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, da quanto riferisce una portavoce della Commissione. "Non è giusto che sia solo un paese dell'Ue a ricevere tutte queste navi e abbiamo compreso la posizione italiana", ha detto la portavoce.



Il tema dei migranti sarà centrale nel prossimo Consiglio europeo, che si terrà il 28 e 29 giugno: la portavoce della Commissione ha ribadito che l'Unione "sta lavorando sulle opzioni di sbarco e su un migliore sistema di sbarco e gestione di ricerca e salvataggio: serve un sistema che funzioni".



Conclusasi la vicende Lifeline, c'è un nuovo caso Aquarius: la nave della Ong SOS Mediterranee doveva sbarcare a Malta per fare rifornimento e cambiare l'equipaggio, come indicato dalle regole internazionali, ma le è stato negato l'attracco "senza alcuna spiegazione". L'imbarcazione si sta dirigendo ora a Marsiglia, nel sud della Francia.

AGGIORNAMENTO ORE 17.00: Da Malta fanno sapere che l'attracco della barca avverà soltanto quando tutti e sette i paesi dell'Ue che si sono detti favorevoli ad accogliere una parte dei migranti confermeranno il loro sì: al momento mancano tre Paesi - Germania, Spagna e Paesi Bassi - mentre gli altri quattro - Italia, Malta, Francia e Portogallo - hanno già dato parere positivo.

[Foto: glistranieri.it]



Danilo De Rosa