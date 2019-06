Conte, non so se domani vedrò Bonafede su intercettazioni-Csm

NAPOLI, 18 GIUGNO - "Domani non è stato ancora fissato un incontro con Bonafede sulla giustizia e le intercettazioni perché di primo mattino vedrò i vicepremier e il ministro Tria, poi avrò le comunicazioni alla Camera e al Senato.

E' una giornata molto complicata: non so se riusciremo ad avere anche una riunione con Bonafede". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine della visita alla Onlus "Oasi Figli in Famiglia". "Su questo come sui temi della giustizia il governo deve fare una riflessione: Bonafede mi racconterà le prospettive di riforma del Csm. Dobbiamo studiare come reagire dopo quello che è accaduto al Csm e che è gravissimo", aggiunge.