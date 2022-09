Coppa del Mondo di sci: vince Sofia Goggia

ROMA, 17 MAR – Sofia Goggia ha vinto la Coppa del mondo di discesa femminile. Le difficili condizioni meteorologiche che da lunedì imperversano su Lenzerheide (neve, vento e visibilità ridotta) hanno indotto gli organizzatori della località elvetica a cancellare sia la gara femminile che la gara maschile: una decisione che permette alla campionessa olimpica in carica della specialità di mettere in bacheca il secondo trofeo di cristallo (davanti a Corinne Suter e Lara Gut-Behrami) dopo quello conseguito nel 2018 e appaiare Isolde Kostner, regina della discesa nel 2001 e 2002.

Ad assicurarle il trionfo stagionale i successi di Val d’Isére, St. Anton e due volte Crans Montana, uniti al secondo posto sempre in Val d’Isere in gara-1. Infortunatasi a Garmisch il 31 gennaio scorso (frattura del piatto tibiale laterale della gamba destra), ha saltato i Mondiali di Cortina e due discese in Val di Fassa, ma il vantaggio accumulato nel corso dell’annata è stato sufficiente per respingere gli attacchi della concorrenza.

L’Italia festeggia così il secondo trionfo di specialità della stagione, dieci giorni dopo quello di Marta Bassino in gigante. Tra gli uomini, Dominik Paris ritrova invece il podio finale di specialità a poco più di un anno dall’infortunio al ginocchio del gennaio 2020, dietro a Beat Feuz e Matthias Mayer. È la quarta volta nella carriera che termina la stagione fra i migliori tre della specialità: nel 2016 e 2017 fu terzo, nel 2019 arrivò secondo. Il campione della Val d’Ultimo si è assicurato anche la coppa di supergigante nel 2019 e nel 2015 fu secondo. (Agenzia Dire)