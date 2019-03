Copyright Tajani voto ParlamentoEuropeo mettefine farwest digitale

BRUXELLES, 26 MARZO - "Il Parlamento ha scelto di mettere fine all'attuale far-west digitale, stabilendo regole moderne e al passo con lo sviluppo delle tecnologie". Lo dice il presidente del parlamento Antonio Tajani dopo il via libera di Strasburgo alla nuova direttiva. Secondo Tajani il "Parlamento ha dimostrato la sua determinazione a proteggere e valorizzare l'inestimabile patrimonio di cultura e creativita' europeo. La nostra Unione potra' cosi' beneficiare di regole moderne ed eque per la tutela dei diritti d'autore per il piu' grande mercato digitale al mondo". "Le industrie culturali e creative sono uno dei settori piu' dinamici dell''economia europea, da cui dipende il 9% del PIL e 12 milioni di posti di lavoro. Senza norme adeguate per proteggere i contenuti europei e garantire un'adeguata remunerazione per il loro utilizzo online, molti di questi posti sarebbero stati a rischio, cosi' come l'indotto", aggiunge Tajani. Fonte (Agi)

Fonte immagine (TgCom24 )