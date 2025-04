Cordoglio per la scomparsa del Santo Padre: Forza Italia e Calabria Azzurra ricordano la sua eredità morale e spirituale

Il coordinamento provinciale di Catanzaro di Forza Italia e il movimento culturale e turistico Calabria Azzurra esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del Santo Padre, figura guida per milioni di fedeli in tutto il mondo e riferimento morale per chiunque creda nei valori fondanti della civiltà cristiana e democratica.

In un’epoca segnata da smarrimento e conflitti, il Papa ha rappresentato una luce di speranza, richiamando costantemente alla dignità della persona umana, alla centralità della famiglia, al valore del dialogo e alla necessità di una pace giusta e duratura. I suoi insegnamenti e il suo esempio resteranno patrimonio spirituale e culturale di tutta l’umanità.

Forza Italia e Calabria Azzurra, da sempre radicati nei valori del popolarismo europeo e della tradizione democratico-cristiana, si uniscono al dolore della Chiesa universale e dei fedeli calabresi, rinnovando l’impegno a promuovere quei principi di solidarietà, giustizia sociale e rispetto della persona che il Papa ha instancabilmente testimoniato.

Oggi, più che mai, è nostro dovere raccogliere la sua eredità morale e spirituale, affinché il suo messaggio non venga disperso, ma diventi guida per le future generazioni.