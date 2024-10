Corigliano-Rossano, conclusi lavori per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale

Corigliano-Rossano, completati interventi per la viabilità provinciale, Rosaria Succurro: "Migliorate circolazione e sicurezza stradale in un territorio strategico, cui diamo priorità e massima attenzione"

«Con la realizzazione di una rotatoria compatta presso la galleria Paramassi, fra le Strade provinciali numero 250 e 188, la Provincia di Cosenza ha compiuto un passo importante per ottimizzare la viabilità nell’area, vicina al centro storico dell’ex Comune di Rossano». Lo afferma, in una nota, la presidente Rosaria Succurro, che negli anni scorsi aveva inaugurato la galleria Paramassi dopo aver imposto un’accelerazione dei relativi lavori.

«Oggi, dunque, si aggiunge il pezzo – sottolinea Succurro – che completa gli interventi previsti per migliorare la circolazione e la sicurezza stradale nella zona, anche dei mezzi pesanti. Continuiamo a dare priorità e attenzione a Corigliano-Rossano, al suo territorio e al suo comprensorio, che – sottolinea la presidente della Provincia di Cosenza – sono strategici per importanza culturale, produttiva ed economica; per ragioni legate alla presenza di ospedali pubblici e altre strutture di tutela della salute; per i grandi flussi turistici e di mobilità stradale».

«Ci auguriamo che tutte le istituzioni pubbliche concorrano a sostenere i bisogni del territorio di Corigliano-Rossano, anche di sviluppo economico. Siamo certi che la collaborazione, le sinergie e il senso di comunità – conclude la presidente Succurro – portano sempre buoni frutti ai cittadini».