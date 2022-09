Coronavirus Covid-19: 6° vittima dato ufficiale della Protezione Civile

ROMA, 24 FEB - Sono al momento 6 le vittime del coronavirus in Italia, confermate dal Dipartimento della Protezione Civile al quale il premier Giuseppe Conte ha affidato il compito di fornire il bilancio ufficiale dei contagiati per il virus. Stando ai numeri ufficiali, dunque, si registrano 5 vittime in Lombardia e 1 in Veneto, il 77enne Adriano Trevisan di Vo' Euganeo.

Le 5 vittime lombarde sono invece una donna di 77 anni di Casalpusterlengo trovata morta nella sua villetta e risultata positiva al coronavirus nel tampone eseguito post-mortem; una donna di 68 anni di Trescore Cremasco morta all'ospedale di Crema; un pensionato 84enne di Villa di Serio, deceduto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo; un uomo di 88 anni di Caselle Landi, in provincia di Lodi; un 75enne di Castiglione d'Adda, uno dei paesi nel focolaio del virus, che era stato portato all'ospedale di Lodi con un infarto. Sottoposto al test è risultato positivo al Coronavirus e trasferito al Sacco di Milano, dove è morto oggi.

In aggiornamento

Ministero istruzione,attenersi notizie ufficiali'Non prendere considerazione notizie su scuole da altre fonti'

Il Ministero dell'Istruzione "raccomanda caldamente di non prendere in considerazione alcuna notizia riguardante le scuole che non provenga o sia confermata da fonti ufficiali".



"Ogni indicazione relativa al settore scuola verrà resa pubblica dal Ministero dell'Istruzione, tramite i propri canali istituzionali e i canali social. È importante che ognuno faccia la propria parte per evitare la circolazione di notizie e voci infondate o non verificate", conclude il ministero.