Coronavirus: 7 nuovi casi positivi al Covid in Calabria, attivi sono 97

CATANZARO, 07 AGO - Sette nuove positività al coronavirussono state riscontrate in Calabria dove, nelle ultime 24 ore, sono stati fatti 1.041 tamponi. I casi positivi attuali sono 97, mentre quelli totali dall'inizio della pandemia sono 1.283 a fronte di 124.400 tamponi eseguiti sino ad oggi.

Tra i nuovi positivi ci sono tre persone provenienti da fuori regione e uno si si riferisce a un rientro. I guariti sono 1.089 e le vittime 97. % i ricoverati in malattie infettive e 40 in isolamento domiciliare. Lo riferisce il bollettino della Regione. territorialmente i casi complessivi sono a: Catanzaro 2 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 184 guariti; 33 deceduti. Cosenza 1 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 2 in reparto; 11 in isolamento domiciliare; 268 guariti; 19 deceduti.

Crotone 3 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti. Da altra Regione o Stato Estero 57. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 20.012