Coronavirus: Aci Milano, determinante trasporto privato

MILANO, 20 APR - "Apprezzo le dichiarazioni del Sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha intenzione di non riaccendere le telecamere di Area B e Area C durante la fase critica, visto che oltretutto in questi giorni il livello delle polveri sottili è rimasto pressoché invariato pur in assenza di traffico. Mi auguro che si possano anche mettere a disposizione tutti i parcheggi a prezzi molto scontati.

Dopo la quarantena centinaia di migliaia di persone dovranno ritornare al lavoro e per tutelare la salute di tutti diverrà determinante anche il trasporto privato". Così Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano, commenta le dichiarazioni di Sala sulla mobilità a Milano dopo il lockdown. "Mi auguro che il Sindaco voglia condividere con Forze dell'Ordine ed Associazioni di categoria i provvedimenti da adottare, concordando le migliori soluzioni possibili in tema di mobilità, evitando scelte frettolose e creative che rischiano - è l'opinione di La Russa - di mettere in pericolo il complicato equilibrio della circolazione, soprattutto in termini di sicurezza stradale.

Serve infatti mettere a punto una strategia di sistema funzionale anche alle esigenze di chi utilizza la propria auto per recarsi al lavoro o per necessità indifferibili; riteniamo che improvvisate strisce sulla strada o bici contromano possano essere più deleterie che altro".