Coronavirus: Asl Frosinone, nessuno ricoverato a Cassino

CASSINO(FR), 31 GEN - "Della comitiva di turisti cinesi nessuno è mai stato ricoverato all'ospedale di Cassino o messo piede in città".

Lo fa sapere la Asl di Frosinone dopo che ieri sera un pullman di cinesi (di cui in precedenza facevano parte anche altre due persone ricoverate allo Spallanzani per sospetto caso di Coronavirus) è stato bloccato al casello di Cassino di ritorno da un tour in Campania. "Una volta scattata la segnalazione - aggiungono dalla Asl di Frosinone -, la direzione generale dell'azienda si è subito attivata per attuare il protocollo di sicurezza e la comitiva, fermata al casello sull'A1, è stata poi accompagnata allo Spallanzani".