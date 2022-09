Coronavirus: Assogenerici, blocco farmaci al confine ma meglio Incrementate e trasformate produzioni per far fronte a domanda

ROMA, 19 MAR - I blocchi ai confini causati dall'emergenza coronavirus non hanno risparmiato farmaci e dispositivi medici e "sono ancora consistenti" ma "la situazione è in via di miglioramento", grazie alla creazione di corsie preferenziali per i beni sanitari. Mentre, per far fronte alla crescente domanda di alcuni tipi di medicinali sono state "incrementate le produzioni e trasformate linee produttive".



A spiegarlo è Enrique Häusermann, presidente Assogenerici. Le aziende in queste ore, precisa Häusermann, "stanno dimostrando un senso di responsabilità ed una collaborazione senza precedenti: sono state incrementate le produzioni, trasformate linee produttive, effettuate importazioni in tempi record da altri Paesi. Un'attività frenetica che ha visto una grande collaborazione tra le imprese e l'immediato supporto dell'Aifa".



Allo stesso tempo, in coordinamento con l'associazione Medicines for Europe, "abbiamo mobilitato tutte le autorità comunitarie per la creazione di 'green lanes', alle frontiere dedicate ai farmaci ed ai materiali sanitari. Grazie a questo abbiamo ottenuto dalla Commissione UE l'emanazione di linee guida sui trasporti all'interno dell'Unione, che prevedono una corsia preferenziale per medicinali, dispositivi medici e beni sanitari", aggiunge il presidente Assogenerici. "Ora, ogni blocco critico determina un intervento tempestivo delle nostre autorità, di quelle europee e degli altri stati membri. Questo modello d'azione - conclude - sta iniziando a dare i primi frutti e servirà da modello ad altri Paesi europei in questa battaglia durissima".