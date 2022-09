Coronavirus: bilancio 7 nuovi positivi al Covid in Calabria, casi attivi 93. Un ricoverato in terapia intensiva ma per problemi cardiaci

CATANZARO, 30 LUG - Sette nuove positività al coronavirus sono state registrate in Calabria a fronte di 1.118 tamponi effettuati in 24 ore.

I casi attivi attuali sono dunque 93, mentre quelli dall'inizio della pandemia 1.262 individuati a fronte di 117.676 tamponi effettuati fino ad oggi. I guariti sono 1.072 e le vittime 97. Tre sono le persone ricoverate in reparto e 46 quelle in isolamento domiciliare. Oggi si registra anche un ingresso in terapia intensiva di un soggetto positivo ma per problemi di natura cardiaca.

Lo rileva il bollettino della Regione. Dei cinque casi rilevati dal Laboratorio dell'Asp di Reggio Calabria, quattro sono riconducibili allo sbarco di Roccella Jonica dell'11 luglio scorso e uno è proveniente da uno Stato estero.

Il caso rilevato all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini di Catanzaro è da screening pre ricovero per Ima, proveniente da altra regione e ricoverato in terapia intensiva per esigenze di monitoraggio della patologia cardiaca. Il caso rilevato a Cosenza è riconducibile al focolaio attivo da qualche giorni. Territorialmente, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro 2 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti. Crotone 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 2 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 15.988.

Clicca QUI e Scarica il Report