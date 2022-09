Coronavirus: Calabria. Nomi positivi Covid-19 su chat e social. Nome Cognome fatto Grave

CATANZARO, 23 MAR - "Un elenco di pazienti risultati positivi al tampone del Covid-19, in ordine alfabetico, con tanto di nome, cognome, data di nascita e data del prelievo. Riguarda la città di Crotone e, da stamane, ha invaso le chat ed i profili social di migliaia di cittadini crotonesi. Una gravissima violazione della privacy - segnalata dal giornalista Bruno Palermo - che, oltre agli aspetti penali connessi, sta alimentando atteggiamenti e comportamenti pericolosi: un'assurda e inaccettabile 'caccia all'untore' mentre tutti dovremmo unirci e tutelarci gli uni e gli altri per combattere contro un unico nemico, il virus.'



Caccia all'untore' alla quale, naturalmente, tutti i giornalisti si sono sottratti, nel rispetto della legge e del codice deontologico, ma non la Rete, che consente, purtroppo, a chiunque di mettere in circolo fake news o - come nel caso in questione - dati sensibili".



E' quanto segnala Carlo Parisi, segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria e segretario generale aggiunto della Fnsi. "Quanto registrato a Crotone - afferma Parisi - impone un immediato intervento delle autorità sanitarie e giudiziarie, le uniche autorizzate, in casi eccezionali, quale è l'attuale, a rendere noti elementi finalizzati esclusivamente a tutelare la salute pubblica".



"A tale proposito, Parisi, d'intesa con il responsabile alla Legalità per la Fnsi, Michele Albanese - riporta una nota - ha delegato il collega Bruno Palermo a chiedere l'intervento del Prefetto di Crotone, Tiziana Tombesi, affinché venga posta fine a questa condotta irresponsabile".