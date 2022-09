Coronavirus: Calabria, rinviata seduta Consiglio di domani. La richiestadi 18 consglieri

CATANZARO, 17 MAR - È pervenuta al Consiglio regionale della Calabria, informa una nota dello stesso Consiglio, la richiesta di un ulteriore rinvio della seduta di insediamento dell'Assemblea, prevista per domani.

La lettera è stata firmata da 18 consiglieri. Si tratta di Giovanni Arruzzolo (Forza Italia), Pierluigi Caputo (Santelli Presidente), Giacomo Pietro Crinò (Casa delle libertà), Antonio De Caprio (Forza Italia), Gianluca Gallo (Forza Italia), Domenico Giannetta (Forza Italia), Filippo Mancuso (Lega), Clotilde Minasi (Lega), Pietro Santo Molinaro (Lega), Luca Morrone (Fdi), Giuseppe Neri (Fdi), Nicola Paris (Udc), Filippo Maria Pietropaolo (Fdi), Vito Pitaro (Casa delle libertà), Pietro Raso (Lega), Raffaele Sainato (Fdi), Domenico Tallini (Forza Italia), Sinibaldo Esposito (Santelli Presidente). "Alla luce di tale richiesta, sottoscritta peraltro dalla maggioranza dei componenti dell'Assise, si è proceduto con la nuova sconvocazione dei lavori", prosegue la nota.

"L’emergenza legata alla diffusione dei contagi da Coronavirus, che già nei giorni scorsi aveva opportunamente portato - su accordo unanime di tutte le forze politiche - alla sconvocazione e riconvocazione della seduta in programma per il 9 Marzo, suggerisce oggi l’adozione di analogo provvedimento - o, in alternativa, la definizione di modalità ed accorgimenti consoni a tutelare la salute pubblica - per la seduta del 18 marzo p.v", hanno scritto i 18 consiglieri firmatari della richiesta.