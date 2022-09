Coronavirus: Caritas consegna marcherine a Vvf Crotone

CROTONE, 31 MAR - Trecento mascherine sono state consegnate ai vigili del fuoco di Crotone. L'iniziativa è della Caritas diocesana guidata da don Rino Le Pera di Crotone che ha donato agli uomini del Comando provinciale le mascherine cucite dalle signore dell'associazione di cui è responsabile Annabella Petrucci.



"Un ringraziamento alla Caritas da parte di tutti i vigili del fuoco - si legge in una nota del Comando provinciale - che in questo periodo sono impegnati a 360 gradi per stare più vicini alla popolazione, un gesto che ha commosso il personale della caserma di via Gioacchino da Fiore, che con turni di 24 ore avevano gran bisogno di questo dispositivo ormai di ordinario consumo ai tempi del coronavirus".